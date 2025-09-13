미스터 칠드런(Mr.Children), 1992년 데뷔 앨범 ‘에브리띵’(EVERYTHING) 발매 생(生)의 모든 순간에서 노래하는 희망…일상의 언어가 만드는 보편적 위로 2025년 현재까지 왕성한 활동…일본 대중음악 역사상 가장 중요한 뮤지션

“でも何度でも何度でも 僕は生まれ変わって行く” (몇 번이고, 몇 번이고 나는 다시 태어날 수 있어) - Mr.Children(미스터 칠드런), ‘소생’(蘇生) -

[헤럴드경제=김주리 기자] 아닌 게 아니라, 정말 그렇다.

오랜 시간 삶을 살고 견디고 겪다 보면 과거에는 부정적으로만 느껴졌던 개념들, 이를 테면 염세와 절망, 포기, 타협, 그리고 적당히 만족할 줄 아는 마음 등이 인간 생에 뿌리로 내려앉는 순간이 찾아오는데, 이 때 경험하는 안도와 평화는 젊은 날 가슴을 흔들던 열정과 꿈, 이상에의 욕망보다 근사하고 때로는 보다 매력적이기까지 하다.

패배와 동의어로 느껴지던 이들 단어가 주는 평온은 세계를 미화하지 않는 것에서 시작된다. 실패를 부인하지 않으며 상처를 과장하지도 않는, 그저 과도한 열망의 체온을 낮추고 집착이 소모로 번지는 것을 막는 것만으로도 ‘지금, 여기’의 공기는 지켜진다. 아이러니하지만, 비극과 염세가 세상의 일부라는 것을 받아들일 때 역설적으로 이들은 삶을 버티는 기술이 된다. 이는 현실의 무게와 공존하는 방법을 찾을 때 도달하는 조용한 균형이다.

그러므로, ‘좋은 게 좋은 것’이라는 위안은 도피도, 어쩔 수 없는 타협도 아닌 삶을 이어가기 위한 ‘적응’과 동일하다.

다만 이 같은 적응의 감각이 가능하려면 하나의 전제가 요구되는데, ‘좋은 게 좋은’, 사실 어쩌면 최악일지도 모를 이 상태를 낙관으로 넘기는 행위에는 내일이 다시 또 더욱 악화된 상태가 되지 않아야 한다는 무의식적 믿음이 있어야만 한다. 그 믿음이 없으면 삶을 지탱해주던 안락은 또 다시 무너지고 마음을 의탁했던 얄팍한 안도의 감각도 자취를 감춘다.

내일 아침에도 이 숨이 이어지기를, 오늘의 절망이 내일 더 크게 나를 삼키지 않기를 바라는 위태로운 바람, 인간이 결코 놓을 수 없는 이 작은 온기는 밤을 건너도록 몸 어딘가에서 끈질기게 타오른다. 불확실한 세계 속에서 삶을 지키는 보잘 것 없는 지속, 그것을 우리는 희망이라고 부른다.

희망은 선택 가능한 감정의 목록 중 하나가 아닌 살아 있음의 구조, 즉 존재의 최소 조건이다. 시간 속을 살아가는 인간에게 내일의 가능성이 전제되지 않았을 때 오늘의 의미는 붕괴된다. 희망은 낙관의 수사가 아닌, 인간 생(生)의 지속을 가능케 하는 가장 낮은 단위의 에너지다.

“光っていて大きくて透けてる三色の虹に ピントが上手く合わずに やがて虹はきえた 胸を揺さぶる憧れや理想は やっと手にした瞬間にその姿消すんだ” (커다랗게 반짝이며 빛나던 일곱 빛깔 무지개는 카메라의 초점을 맞추는 사이 눈 앞에서 사라졌어 언제나 그렇듯, 가슴을 흔드는 이상과 동경은 가까스로 손에 넣은 순간 그 모습을 감춰버리지) - Mr.Children(미스터 칠드런), ‘소생’(蘇生) -

부서졌어도, 쓰러졌어도, 모든 걸 잃었어도…탈(脫)인간적 ‘희망앓이’, 그런데 결국은 울린다

미스터 칠드런(Mr.Children)의 30여년 음악 세계를 관통하는 핵심 주제를 꼽으라면 ‘희망’, 혹은 그게 아닐 지언정 어쨌든 상당히 유사한 감정 형태, 즉 희망과 그리 멀리 떨어져 있지 않은 인간의 사소한 정서에 불과할 것이다.

이들은 정말 오랜 시간 동안, 한결같이도, 끊임없이, 지치지도 않고 희망을 노래한다.

미스터 칠드런의 음악 속 철학은 상당수가 사쿠라이 카즈토시(桜井和寿/보컬·기타) 개인적 성찰의 결과물이라 볼 수 있는데, 전 곡을 작사·작곡·편곡하는 그의 자전적 이야기는 거의 매 앨범마다 심심치 않게 등장한다. 세상에 갓 태어난 특정 자녀에게 들려주고 싶은 이야기, 두 번째 아내를 만나면서 깨달은 사랑의 또 다른 얼굴, 생사를 오가는 수술을 받은 이후 마주한 도시의 풍경 등, ‘한 국가를 대표하는 뮤지션’이 노래하는 감성치고는 대단히 사사롭고 개인적이다.

하지만 바로 그 사사로움이 미스터 칠드런의 위로를 집단 보편의 희망으로 확대시키는 핵심이다. 이들의 음악은 시대를 꿰뚫는 거국적 담화도 아니며, 나라를 구하기 위해 목숨을 바치는 영웅의 전기 또한 아니다. 노래에 배치된, 이를테면 이른 저녁 벤치에 나란히 앉아 수줍게 대화하는 초창기 연인들, 2차선 국도를 가로지르듯 걸린 비 온 뒤 무지개, 실수로 하나를 빼 먹고 잠근 셔츠의 단춧구멍 등 일상의 온도를 지닌 단어들은 듣는 이의 마음 속에 공기처럼 옮겨 붙고, 함께 따라오는 멜로디와 조화를 이루며 빛처럼 퍼진다. 익숙한 풍경은 음악 안에서 다른 결을 얻고, 동시에 그 안에서 느껴지는 친밀감은 듣는 이의 마음을 열며 그의 감각은 어느새 미스터 칠드런이 부드럽게 설득하는 희망이라는 정서로 전환돼 있다. 미스터 칠드런이 사용하는 표현들은 우리가 실제로 살아낸 일상의 순간들에서 길어 올린 것이기에, 듣는 이는 자신도 모르는 사이 음악에 자연스럽게 스며들게 된다.

“どこかで掛け違えてきて 気が付けば一つ余ったボタン 同じようにして誰かが 持て余したボタンホールに 出会う事で意味が出来たならいい” (어디서부터인지 잘못 끼워서 정신 차리고 보니 하나 남겨진 단추 비슷한 상황으로 단춧구멍이 남아버린 누군가를 만난다면 의미가 있을텐데) - 미스터 칠드런 ‘쿠루미’(くるみ) -

주목해야 할 점은 미스터 칠드런이 전파하는 희망은 현실도피식 낙관이 결코 아니라는 점이다. 이들의 노래는 고통스러운 현실에 맞서싸우기 위한 엄포도 구령도 아니며, 현실의 대안으로 이상화(理想化) 된 유토피아를 제시하지도 않는다. 미스터 칠드런은 인간이 느끼는 실패와 후회, 질투와 고집, 불안과 갈등을 곡의 중심부에 그대로 드러낸 채로, 어찌 보면 현실에 대한 냉혹한 자각으로부터 이야기를 시작하는데, 그 안에서 괴로워하는 ‘나약한 나’를 온전히 인정하면서, 그럼에도 불구하고 희망이라는 빛을 켜는 스위치를, 때로는 간신히 내세운 용기로, 때로는 온 힘을 다한 각오로, 그리고 반드시 누른다.

즉, 미스터 칠드런이 전하는 희망의 위로는 “모든 건 괜찮아질거야”라는 기약없이 허망한 약속이 아닌, 부서진 자리에서도 여전히 살아갈 수 있다는 설득에 가까운 감각이다. 그렇기 때문에 곡을 듣는 이는 당장의 영화로운 구원이 아닌, 조용하지만 확실한 ‘여기에 있는’ 위로에 눈물을 쏟아낸 뒤, 다시 숨을 이어갈 용기를 얻는다.

“例えば誰か一人の命と引き換えに世界を救えるとして 僕は誰かが名乗り出るのを待っているだけの男だ でもヒーローになりたい ただ一人 君にとっての つまずいたり 転んだりするようなら そっと手を差し伸べるよ” (만약 한 사람의 목숨을 희생해 세상을 구할 수 있다면 나는 그저 누군가 손을 들고 나서기만을 기다리고 있는 사람이야 하지만 그래도 단 한 명, 너에게만큼은 영웅이 되고 싶어 네가 만약 넘어지거나, 혹은 마음이 흔들릴 때만큼은 너의 곁에 다가가 살며시 손을 내밀어 줄게) - 미스터 칠드런 ‘히어로’(HERO) -

“너를 안고 싶어, 널 형성하는 모든 요소를 사랑해”…이기적이기에, 무엇보다 진실된

사쿠라이 카즈토시의 러브송은 철저할 정도로 ‘너를 향한 나의 감정’에 대한 고백적 성격을 지니고 있다. 미스터 칠드런 활동 중반기를 지나며 크고 작은 변화가 있긴 했지만, 그의 사랑 노래는 이상화된 상대를 향한 찬가적 성격도 좀처럼 없고 숭고한 사랑의 언약 또한 부재하다. 무엇보다 우선적으로 ‘너를 사랑하고 있는 나 자신’이 어떤 감정을 겪고 있는지를 파고들어 들여다보고 표현하는 방식인데, 그렇기 때문에 때로는 이기적이고, 그렇기 때문에 연정(戀情)에 파묻혀버린 나약한 인간의 감정이 허세도 거짓도 없이 드러난다.

그래서 애달프고 진실되다. ‘끝’(Over) 속 등장하는 “너를 형성하는 모든 요소들을 사랑했었는데”(君を形成る全ての要素を愛してたのに), “헤어져도, 니가 잠들 무렵마다 매일 밤 전화할 거야”(毎晩君が眠りにつく頃相も変わらず 電話掛けてやる) 구절 등을 통해 실연의 상처에 벗어나지 못한 채 방황하는 모습을 보이다가도 “당연히 정말 그러진 않겠지만…”(その気はないけど…)이라며 아픈 마음을 닫는 감정의 전개 등은 연인을 잃은 이들이 마주하는 보편적 감정의 흐름과 유사하다. 사랑의 고백과 집착, 체념과 자기 위안이 뒤섞인 이 솔직한 서술은 듣는 이로 하여금 동질감의 공명을 불러일으키며, 그 순간 노래는 한 남자의 고백을 넘어 사랑을 놓쳤던 모든 이들의 경험으로 확장된다.

그의 러브송 특징 중 또 다른 하나는 으레 사랑의 노래에서 등장하는 ‘영원’, ‘평생’, ‘죽는 날까지’ 등 ‘사랑의 불변’을 약속하는 다짐이 등장하지 않는다는 점이다. 하지만 사쿠라이는 이 같은 표현의 부재를 또 다른 사랑의 언어로 대체하다 못해 넘쳐나게 만들어 버리는데, 바로 현재 그의 안에 있는 감정을 최대치로 드러내 곡 전면에 내세우는 방식을 통해서다. 예컨대 ‘휘파람’(口笛)에서는 “너의 몸, 너의 향기, 너의 모든 것들로 인해 나는 지금 다시 태어나고 있어”(その香り その身体その全べてで僕は生き返る) 등 직접적이고 직설적인 고백을 통해 ‘지금 여기 있는 감정’을 사랑의 증거로 드러내기도 한다. 언제 바뀔지 모르는 미래의 맹세를 하지 않아도 지금 이 순간의 감정만큼은 절대적인 진실이다. 그리고 그렇기에 충분하다.

‘내 감정’을 집요하게 파고드는 자기 고백에서 출발해 그 감정을 꾸밈없이 드러내는 진솔함, 누구나 지나온 상실의 장면을 일상의 언어로 길어 올리면서 그 순간의 사랑을 ‘지금’의 절대적인 진실로 끌어올리는 담대함. 사랑은 가장 날 것 그대로의 노래로 표현되지만 외설적이지 않다. 오히려 가식없이 진실되고, 그래서 역설적으로 가장 로맨틱하다.

“君が好き 僕が生きるうえでこれ以上の意味はなくたっていい (너를 사랑해 내가 앞으로 살아갈 날들 속에서 이것 이상의 의미가 없어도 상관없어) - 미스터 칠드런 ‘너를 사랑해’(君が好き)

‘감성적이지만 록 밴드랍니다’…수준급의 작곡 능력·눈과 귀를 빼앗는 퍼포먼스는 ‘보너스’

훌륭한 발라드 곡이 워낙 많다 보니 미스터 칠드런을 ‘발라드 밴드’ 정도로 알고 있는 음악 팬들도 있지만, 사실 이들의 디스코그래피는 훨씬 넓고 다양하다. ‘손바닥’(掌), ‘니시에 히가시에’(ニシエヒガシエ) 같은 곡은 이들의 발라드 이미지와는 정반대로 원초적 에너지와 거친 하드 록의 질감을 가진 트랙으로, 가사 또한 부드럽지 않고 맹렬하고 비판적이다. 여기에 ‘이름 없는 시’(名もなき詩), ‘시소게임￣용감한 사랑의 노래￣’(シーソーゲーム￣勇敢な恋の歌￣), ‘이노센트 월드’(イノセントワールド)처럼 어깨를 들썩이게 만드는 경쾌한 넘버까지 더해지면서, 미스터 칠드런은 ‘감성적인 밴드’라는 단일 프레임에 갇히지 않는다. 이들 곡의 라이브 퍼포먼스를 펼칠 때의 사쿠라이는 곡마다 모습을 바꿔가며, 멤버들과 다양한 방식으로 호흡하며 전형적인 ‘록 밴드의 라이브’를 보여준다.

수려하게 쓰인 가사 못지 않게 작곡과 편곡 능력 또한 최상급이다. 세심하게 짜인 편곡과 탄탄한 구조, 마디의 맥락에 매몰되지 않고 때로는 과감하게 반전을 주며 분위기를 환기시키는 구성력, 다양한 높낮이의 키(key)를 누비며 유려하게 흐르는 멜로디 라인들은 장르를 오가면서도 흐트러짐이 없다.

여기에 흔히 가늘고 부드럽고 따뜻하다고 설명되는 사쿠라이의 보컬에는 때로 어디에서 나오는지 모를 강력한 설득력이 담긴 견고한 톤이 표현되는 순간이 있는데, 이 에너지는 필요할 때마다 불쑥 불쑥 등장해 ‘불안정한 희망’, ‘없을 지도 모르는 희망’의 존재를 확신의 단계까지 끌어올린다. 희망을 전하는 이들의 노래가 공허하지 않은 이유의 중심에는 바로 그의 단호한 외침이 있다.

でも何度でも 何度でも 僕は生まれ変わって行く 暗闇から僕を呼ぶ明日の声に耳を澄ませる そうだ心に架けた虹がある (몇 번이고, 몇 번이고 나는 다시 태어날 수 있어 어둠 너머 나를 부르는 내일의 소리에 귀를 기울이자 그래, 마음 속에 무지개가 걸려 있어) - 미스터 칠드런, ‘소생’ -

‘내일이 최소한 지금과 같기를’ 바라는 희미한 예감이 무너질 때, 삶은 주저앉는다. 절망과 포기의 기저에서조차 ‘희망이 꺼지지 않기를’ 기도하는 인간의 바람은 불가피하게 깔려 있다. 희망은 낙관의 수사가 아닌 존재의 최소 조건이다. 그리고 미스터 칠드런이 수십년간 반복해서 전하는 것은 바로 그 희망에 대한 메세지다.

사쿠라이 카즈토시는 언제나 같은 목소리, 같은 미소로 무대 위에 서서, 그럼에도 불구하고 희망을 노래한다. 사랑을 잃어도, 생사의 갈림길을 지나도, 세상의 무게가 달라져도, 그의 노래는 늘 그 자리에서 희망을 현재형으로 갱신한다. 화려한 구호가 아닌 일상의 언어로, 초인의 영웅담이 아닌 나약한 인간의 감정으로.

이기적인 사랑, 흔들리는 마음, 끝없는 방황.

그럼에도 불구하고 30년의 세월이 지나도록 한결같이 희망을 노래하는 자.

어쩌면, 그는 이미 희망 그 자체로 존재하고 있다.