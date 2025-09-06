코트니 러브, 1994년 밴드 홀(Hole) 통해 ‘이걸 경험해봐’(Live Through This) 발매 남편인 커트 코베인(너바나) 죽음 후 발매 및 유통…‘록 신화’ 향한 분노 섞인 조롱과 야유 자멸과 폭력이 진정한 ‘펑크 정신’?…파괴(破壞)는 유의미한 해방인가, 또 다른 구속인가

“I was punk Now I’m just stupid, I’m so awful” (난 한때 ‘펑크’ 그 자체였어 근데 지금은 그냥 병X이야) - 홀(Hole), ‘참혹하게 끔찍한’(Awful) -

[헤럴드경제=김주리 기자] 어느 해의 1월 1일, 보행로를 지나던 A씨가 우연한 자동차 사고로 가벼운 부상을 입었다고 가정해보자. 정초부터 일어난 이 해프닝에 A씨는 어떤 이름을 붙일 것인가.

“좋은 일 있으려나봐, ‘땜질’ 한 번 제대로 하네” “올해 조심해야겠다, 시작부터 불길하게 왜 이런 일이…” “지난 해에 운전을 좀 함부로 했더니 바로 벌 받는구나”

액땜이라는 운(運)의 등가교환, 혹은 불행의 전조, 아니라면 징벌 또는 하늘의 암시. 하나의 사고에는 각기 다른 의미의 이름들이 붙고 무질서했던 우연은 저마다의 이름을 갖는 순간 예언처럼 작동하기 시작한다. 라벨링으로 분류되는 순간 사고는 더 이상 사소하지 않다. A씨의 세계를 지배하는 건 우연한 사건이 아닌 주술로 작용한다.

사건은 우연히 일어나지만 불확실성에 취약한 인간은 그 우연을 그대로 두지 않는다. 미국의 과학자이자 작가인 마이클 셔머(Michael Shermer)가 말했듯, 인간은 실제로 존재하지도 않는 패턴까지 발견해내려는 본능을 지니고 있다. ‘무작위’라는 공포를 ‘질서’로 견디기 위해서다.

혼돈을 질서로 바꾸기 위해 부여한 ‘등가교환’(액땜)이라는 이름이 붙을 때, 불행은 대가를 이미 치른 뒤 종결된 결과라는 착시를, 전조라는 말은 미래를 예측할 수 있다는 환상을, 징벌은 개별적 일상의 원인과 결과가 연결됐다는 오착을 만든다.

‘이름 붙이기’(labeling·라벨링)는, 불안을 달래고 삶을 규칙 있는 이야기처럼 보이게 하는, 인간이 만든 가장 오래된 장치다.

“I hope I die before I get old” (난 내가 늙기 전에 죽었으면 좋겠어) - 더 후(The Who), ‘마이 제너레이션’(My Generation) -

요절하면 “역시 천재”, 살아남으면 “예전 같지 않네”…‘신화’로 라벨링된 폭력과 파멸

록은 자유의 언어로 불렸지만, 실상은 이름을 붙여 신화를 생산하는 문화였다.

사건은 곧바로 라벨을 얻고, 라벨은 의미를 부풀리며, 의미는 정당화로 변한다. 파괴는 해방이라 불리고, 자기 소모는 진정성으로 치환된다. 언어가 먼저 질서를 만들고, 그 질서가 뒤늦게 현실을 해석하는 방식이다.

‘27세 클럽’(The 27 Club)은 이 같은 라벨링의 가장 극적인 사례인데, 1960년대 말~1970년대 초 제니스 조플린(Janis Joplin), 짐 모리슨(Jim Morrison), 지미 헨드릭스(Jimmy Hendrix), 그리고 1990년대 초 너바나(Nirvana)의 커트 코베인(Kurt Cobain)에 이어 2010년대 에이미 와인하우스(Amy Winehouse)까지, 이들은 각자가 남긴 음악적 성취에 더해, 혹은 음악적 성취와는 무관하게, 스물일곱 나이에 사망했다는 사실만으로 하나의 그룹으로 묶였다. 무작위의 죽음은 ‘클럽’이라는 이름을 부여받으며 ‘천재의 조건’으로 읽히기 시작했고 전설이 되어 입에 오르내렸다. 생의 단절이 예술의 증거로 오인되며 능력있는 뮤지션의 죽음 자체가 걸작의 전제처럼 오독되는 왜곡된 감식이 굳어졌다.

폭력 또한 예외가 아니었다. 뮤지션의 약물중독과 자해, 무대 위 난동마저 ‘록 스피릿’·‘펑크 정신’이라는 구호로 포장되고, 공연장의 과잉은 ‘전설적인 밤’이라는 문장으로 언론에 기록됐다. 슬램 존에서의 부상, 객석과 무대로 던져진 병과 의자, 난폭한 스테이지 다이빙과 피의 파편은 안전 매뉴얼의 문제가 아니라 ‘미친 에너지’라는 서사로 편입됐다. 폭력은 사건이 아닌 콘텐츠로 둔갑했다.

그렇게 뮤지션의 요절은 ‘천재의 비극’으로 불렸고, 자기 소모는 ‘진정성’으로, 해체·난동·과잉은 ‘예술정신’으로 포장됐다. 이 같은 미명하에 자행된 폭력과 자기파괴는 비극이 아닌 영광으로 소비됐다. 모든 불행은 ‘신화’라는 이름이 붙자 예술성의 증명으로 둔갑했고, 이 같은 개인의 폭력과 파국을 집단이 숭배하는 서사가 탄생했다. 그 사이에서 작품은 종종 라벨의 부속품으로 밀려나기까지 했다.

“When I went to school in Olympia We look the same, we talk the same We even fuck the same What do you do with a revolution?” (내가 인디 록의 성지에 살던 시절 실상 우리는 다 똑같았어 똑같은 얼굴, 똑같은 말투 사랑을 나누는 방식조차 똑같았지 도대체 혁명으로 뭘 할 수 있는데?) - 홀, ‘록 스타’(Rock Star) -

파괴된 ‘록 신화’를 가장 가까이서 목격한 자…살아남은 증인이 뱉어내는 조롱섞인 하울링(howling)

코트니 러브(Courtney Love)는 한 개인의 파국이 ‘전설’로 봉인되는 순간, 이름이 진실을 대체하는 장면을 가장 가까운 거리에서 본 인물이었다. 1990년 포틀랜드 클럽에서 만난 커트 코베인과 코트니 러브는 2년 후인 1992년 2월 결혼했다. 그리고 다시 2년 뒤인 1994년 4월 커트 코베인은 스스로 삶을 마감했다. 직후부터 그의 죽음은 커트 코베인 생전 개인적 파멸의 이야기가 전달되기도 전에 ‘27클럽’, ‘천재의 비극’으로 라벨링됐고, 코트니 러브에게는 ‘마녀’, ‘청부살해 의혹’, ‘커트 코베인의 정신을 망쳐놓은 여자’ 등의 이름이 붙으며 그녀 개인의 정체성을 밀어냈다.

같은 해에 발매된 코트니 러브 주도의 밴드 홀(Hole)의 2집 ‘이걸 경험해봐’(Live Through This)는 펑크의 문법으로 펑크를 비웃는 자기수행과 자기해체의 구조를 전면에 세운 작품이다. 코트니 러브는 왕관, 레이스, 엉망으로 번진 립스틱 등 무대 위 과장된 자기전시를 통해 스스로를 ‘당신(대중과 미디어)들이 원하는 이미지’로 들이밀어 거울처럼 반사했고, 이를 목이 쉴 정도로 긁는 거친 보컬과 미세한 뒤틀림, 후렴에서의 과부하와 조합해 ‘진정성=자기소모’라는 공식을 재현하는 동시에 날카롭게 비난했다.

그 과부화는 코트니 러브가 내세운 반전 장치로, 아름다움과 권위를 상징하는 아이템들은 불특정 다수로부터 요구받은 이미지의 진열대였다. 부여받은 요구를 수행하는 것을 넘어 과열시킴으로써 라벨이 스스로 타들어가는 장면을 만드는 것, 앨범 전체가 원하는 이미지를 제공하고 과잉해 소모시킨 후 공허하게 비워지는 순간을 반복함으로써 ‘라벨’이라는 것이 존재를 덮는 순간 닳아 없어진다는 걸 증명하는 방식이다.

이 같은 논리를 가장 노골적으로 보여주는 곡이 앨범의 마지막 트랙인 ‘록 스타’인데, 코트니 러브는 곡을 통해 실제 자신이 살았던 워싱턴 주의 주도이자 당시 인디 록 음악의 성지로 불리던 ‘올림피아’(Olympia)를 조롱의 장치로 활용했다. 앞서 가사에 나타난 바와 같이 그는 음악을 통한 혁명마저 표준화되고 획일화된 제스처로 소비하는 록 신화의 허구성을 정면에서 비틀며, 모두가 같은 말, 같은 몸짓, 같은 방식으로 혁명을 수행하는 순간, 혁명조차 또 하나의 라벨로 전락함을 노골적으로 폭로한다. 미(美)의 신화를 비판하는 같은 앨범의 곡 ‘미스 월드’(Miss World)와, 3집 앨범 ‘셀러브리티 스킨’(Celebrity Skin) 속 동명의 곡에서도 이 같은 손가락질은 계속되며, 그렇게 ‘록 신화’의 파멸을 지켜 본 목격자는 신화를 재현함으로써 신화를 소진시켜 메세지를 전달한다.

“When they get what they want And they never want it again Go on, take everything Take everything, I want you to” (원하는 걸 손에 넣게 되면 두 번 다시 그걸 원하지 않게 되지 그러니까 지금 당장 모든 걸 손에 넣어 모든 걸 가지라고, 난 그걸 원해) - 홀, ‘바이올렛’(Violet) -

신화(神話)를 부수기 위해 내세운 신화…그리고 부여받은 ‘또 다른 이름’

코트니 러브의 파괴 행위 대상은 특정 인물이나 사건이 아닌 ‘라벨링 행위 그 자체’다. 이름이 내용을 선점한 순간 내용은 진실을 잃고 그 틀에 갇힌다. 그리고 이 같은 세계의 공식 앞에서 코트니 러브는 라벨을 전면에 내세워 재현하면서, 라벨의 형상을 한계까지 밀어붙여 극단적으로 표현하는 것을 통해 이름 자체의 정체를 폭로하고 결과적으로 그 이름이 스스로를 닳게 만들어낸다.

다만 너무나 강렬하게 내세워진 라벨은 신화의 언어를 다시 불러오는 역효과 또한 낳았는데, ‘미스 월드’, ‘록 스타’ 등의 이름들은 이전보다 또렷한 잔상을 남기고 더욱 강력한 이미지로 기억되면서 코트니 러브가 파괴한 주술적 신화는 해체되는 동시에 다시 견고해진다. 즉 해방과 회수(回收), 소거와 각인 두 방향과 행위가 한 음악 안에서 동시에 작동하는 셈이다.

그리고 이 같은 코트니 러브의 메세지는 폭발과 절차 사이에서 불안정한 균형을 이룬다. 카타르시스와 공허가 공존하며 해방과 뒤숭숭한 여운이 음악 뒤에 남는다. 홀의 음악은 완전한 해방도, 결론으로 굳은 구속도 아니다. 그럼에도 라벨을 전면에 내세우는 행위가 라벨을 약화시키면서 불러오는 역설, 라벨링이 흔들린 기록과 라벨이 스스로 마모되어 비치는 맨얼굴의 순간들은 불규칙하지만 꾸준히 축적돼 마침내 그 라벨의 가장자리를 닳게 하면서 서서히 붕괴시킨다. 그리고 이를 지켜보는 이들은 홀(Hole)의 음악이 만든 문장과 장치를 비로소 이해하게 된다.

“My name is Might-have-been My name is Never-was My name’s Forgotten” (내가 이름이 있었던가? 나는 단 한 번도 이름이 없었어 내 이름은 잊혀졌다) - 홀, ‘셀러브리티 스킨’ -

코트니 러브는 파괴를 요구하는 장르의 문법 안에서 그 파괴를 수행했고 그와 동시에 역으로 그 장르의 일부를 다시 파괴하는 데까지 이르렀다. 아이러니한 건 이토록 영리한 코트니 러브 또한 스스로가 지칭(指稱)했듯 ‘펑크 그 자체’였다는 점이다. 생방송 인터뷰 난입, 토크쇼 노출 소동, 공연 중 관객과의 설전까지, 그는 매번 지나칠 정도로 스스로를 논란의 중심으로 밀어넣었다. 라벨을 벗기려는 과잉은 동시에 ‘스캔들’과 ‘파국’이라는 새로운 라벨을 생성했다. 의도가 무엇이었든 코트니 러브의 행동에는 기행이라는 이름이 또 다시 붙었고, 카메라와 헤드라인은 그 장면을 곧바로 ‘스캔들’로 정리했다. 그리고 그는 스스로 만든 균열 앞에서, 결과적으로 더 굳어진 이름의 틀을 감당해야 했다.

그렇다면 코트니 러브는 무엇을 남겼나.

라벨을 마모시킨 짧은 틈인가, 아니면 더 선명해진 이름인가. 프레임을 부수려던 자가 자신이 뒤집으려던 프레임 속에 다시 고정됐을 때, 그가 외쳤던 하울링은 해방의 문장이었을까, 아니면 ‘해방’이라 불리는 또 다른 이름의 구속을 완성한 라벨이었을까.