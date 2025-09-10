‘국제정원박람회 조직위원회’ 설립 내년 1월 출범…박람회 준비 박차

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 ‘2028 울산국제정원박람회’의 성공적인 개최를 위해 10일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2028 울산국제정원박람회 조직위원회 설립 발기인대회’를 열었다.

이날 행사에는 발기인 대표인 김두겸 울산시장을 비롯해 이성룡 울산시의회 의장, 천창수 울산시교육감, 이윤철 울산상공회의소 회장과 지역 대학 총장, 현대자동차·HD현대중공업·SK에너지·S-OIL·고려아연 대표 등 15명이 발기인으로 참여했다.

참가자들은 울산국제정원박람회의 비전을 공유한 뒤 설립취지문, 정관, 규정, 조직위원회 위원 구성안 등을 논의하고, 채택된 내용을 오는 11월 창립총회에서 최종 의결할 예정이다.

김두겸 시장은 “울산은 산업수도를 넘어 ‘인공지능(AI) 수도’, ‘정원 수도’로 도약하고 있다”며 “쓰레기 매립장을 정원으로 되살려 자연과 산업이 공존하는 정원도시로 다시 태어난 울산을 세계에 알릴 수 있도록 국제정원박람회 준비에 만전을 기하자”고 강조했다.

울산시는 ‘2028 울산국제정원박람회 조직위원회’ 출범을 위해 지난 5월 ‘조직위원회 설립 및 지원 조례’도 제정했다. 이에 따라 내달 행정안전부 지방출연기관 심의를 거쳐 법적 절차를 마무리하고 내년 1월 공식 출범한다.

조직위원회는 출범과 함께 오는 2027년 10월까지 박람회장 준비를 마무리하고, 2028년 4월 22일부터 10월 22일까지 6개월 동안 태화강국가정원과 삼산여천매립장, 남산로 일원에서 열리는 박람회의 성공적 개최와 1300만명 방문객 달성을 목표로 본격적인 활동에 들어간다.

또 삼산여천매립장을 정원으로 조성해 기후위기 시대 탄소중립 실현과 시대 정신을 반영하는 도시 생태 복원의 새로운 모델을 세계에 제시한다는 계획이다.