“가급적 조속한 출발 위해 미측과 협의 유지”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미국 조지아주에 구금된 우리 국민이 10일(현지시간) 오후 전세기를 타고 귀국하기로 했었지만, 미국 측 사정으로 불발됐다.

외교부는 10일 “조지아주에 구금된 우리 국민들의 10일(현지시간) 출발은 미국 측 사정으로 어렵게 됐다”고 공지했다.

외교부는 “가급적 조속한 출발을 위해 미국 측과 협의를 유지하고 있다”면서 “추가 공지사항이 있는 대로 다시 알려드리겠다”고 했다.

앞서 한국시간으로 10일 오전에 출발한 대한항공 전세기는 10일(현지시간) 오후 2시 30분(한국시간 11일 오전 3시 30분) 전후로 미국 애틀랜타 공항에서 미국 이민세관단속국(ICE)에 체포·구금됐던 우리 국민을 태우고 돌아올 예정이었다.

9일(현지시간) 현지 구금시설에선 석방 준비 절차가 시작됐고, 이르면 10일(현지시간) 새벽 석방될 가능성이 큰 상황이었다.

그러나 귀국 비행기 출발이 어렵게 되면서 우리 국민의 구금 기간은 더 늘어날 것으로 보인다.

우리 국민의 안전한 석방과 비자 확대 등 후속 절차를 위해 미국 워싱턴 DC로 떠난 조현 외교부 장관은 막판 협상에 총력을 다할 것으로 예상된다. 조 장관은 10일(현지시간) 오전 중 마코 루비오 미국 국무부 장관을 만나 면담할 예정이다.