내·외신 기자 152명 참석 ‘더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합’ 핵심 그림 ‘펜’…“다양한 목소리로 통합”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 오는 11일 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 주제로 취임 100일 기자회견을 개최한다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 10일 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “내일(11일) 오전 10시부터 이재명 정부 출범 100일 기자회견이 열린다”고 전했다.

기자회견 예상 시간은 총 90분으로, 상황에 따라 더 늘어날 수 있다. 이 대통령은 지난 7월 30일 기자회견 당시 2시간 가까이 취재진과 질의응답을 주고받았다.

이 수석은 “내·외신 기자 152명이 참석한다”면서 “‘더 나은 경제, 더 자주 소통, 더 큰 통합이 콘셉트”라고 설명했다.

질문 분야는 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세 가지로 나뉘어 진행된다. 이 수석은 이와 관련해 “이 대통령은 신성장동력과 고용, 부동산, 증시대책 등 민생과 경제에 대한 구상을 집중적으로 밝힐 예정”이라며 “지난 회견과 같이 대통령과 기자 간 사전 약속된 질의응답, 즉 약속대련은 없다. 다만 중요 현안에 관한 질문은 각 분야 초반에 소화한다”고 했다.

기자회견엔 특별한 주제를 심층 취재하는 두 곳의 독립언론 또한 초대될 예정이다.

이번 기자회견의 핵심 그림은 기자의 상징인 ‘펜’으로 정했다는 것이 대통령실의 설명이다. 이 수석은 “우리 사회의 두루 섞이고 통합하며 소통하는 것을 의미한다”고 덧붙였다.