소비자원, 6개 시중 제품 품질 검사

[헤럴드경제=정석준 기자] 소형 식기세척기의 건조, 소음 발생량 등 성능과 연간 전기요금 차이가 제품간 최대 두배에 달하는 것으로 조사됐다.

한국소비자원은 소형 식기세척기 6개 제품의 품질(세척성능·건조성능·작동시간·소음), 경제성(소비전력량·물 사용량) 등을 시험 평가한 결과 열풍 방식인 쉐프본(WQP6-8204V1·WQP4-6201), 미닉스(MNDW-110G) 등 3개 제품의 건조성능이 상대적으로 우수했다고 10일 밝혔다.

송풍 방식을 채택한 쿠쿠전자(CDW-CS0620TGPE·CDW-A0310TW)의 2개 제품과 추가적인 팬 건조 없이 자연 건조하는 방식인 삼성전자(DW30CB300CW0) 제품은 식기에 일부 수분이 남아있어 건조 성능이 양호한 수준으로 평가됐다.

식기에 오염물을 도포하고 2시간 이상 상온에 방치한 후 세척하는 시험 조건에서 6개 제품 모두 대부분의 오염이 제거되어 세척성능이 우수한 것으로 평가됐다.

연간 전기요금은 제품 간 최대 1.9배(2만5000원~4만7000원) 차이가 있었다. 제품 용량(3·6인용) 보다 건조방식(열풍·송풍·자연 건조)에 따라 차이가 컸다.

식기세척기의 용량을 보면 3인용은 평균 3만5000원, 6인용은 평균 3만6000원으로 차이가 났다. 반면, 건조방식 중 열풍은 평균 4만3000원, 송풍·자연 건조는 평균 2만8000원으로 차이가 상대적으로 컸다.

표준코스 작동시간은 1시간 9분~2시간 32분 수준으로 제품 간 최대 1시간 23분의 차이가 있었다.

식기세척기의 표준코스는 ʻ세척과 건조ʼ로 구성돼 있었다. 세척시간은 모든 제품이 1시간 내외로 유사했으나 건조방식(열풍·송풍·자연 건조)에 따라 건조시간(2분~1시간 34분)에 차이가 발생했다.

표준코스로 세척 시 평균 소음은 삼성전자(DW30CB300CW0) 제품이 53㏈로 가장 적어 상대적으로 우수했다. 나머지 5개 제품은 60㏈ 이하로 양호한 수준이었다.

소비자원은 “소형 식기세척기에 대한 소비자 관심이 늘어나고 있으나, 구매·선택에 도움이 되는 제품 간 비교 정보는 부족한 실정”이라며 “구매·선택 전 꼼꼼한 확인이 필요하다”고 전했다.