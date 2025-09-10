일평균 1만 명 신규 가입 2030 세대 ‘AI 검색’ 선호

카카오뱅크가 선보인 ‘대화형 AI 서비스’가 출시 약 100일 만에 누적 이용자 100만명을 돌파했다. 하루 평균 1만명 이상이 새롭게 서비스를 이용하는 것으로 집계됐다.

카카오뱅크는 지난 5월 금융권 최초로 대화형 검색 서비스인 ‘AI 검색’을 출시하고, 6월에는 국내 유일의 생성형 AI 기반 금융 계산 서비스 ‘AI 금융 계산기’를 선보이는 등 현재 두 가지 ‘대화형 AI 서비스’를 운영하고 있다.

‘AI 검색’은 카카오뱅크 상품 정보부터 기초 금융 지식까지 AI가 대화하듯 안내하는 서비스이고, ‘AI 금융 계산기’는 예·적금, 대출, 환율 등 일상 속 금융 계산을 손쉽게 도와주는 서비스다. 연령대별로 ‘AI 검색’은 20대 이하(38%)와 30대(22%)가 주로 이용했다. 실제 ‘AI 검색’을 이용하는 고객 중 30%에 달하는 이용자가 검색을 통해 상품 추천을 받고 서비스 페이지까지 진입해 ‘실제 이용’까지 하는 것으로 나타났다.

카카오뱅크 관계자는 “고객이 친구에게 묻듯 질문하면 AI가 이해하기 쉽게 답해 준다”며 “금융 지식이 부족한 청소년이나 고령층도 부담 없이 이용할 수 있다는 점이 호응을 얻고 있다”고 설명했다. 정호원 기자