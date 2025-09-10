‘세계 자살 예방의 날’ 맞아 10일 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] SOOP은 ‘세계 자살 예방의 날’을 맞아 한국생명존중희망재단과 함께 생명존중문화 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘자살 예방 및 생명 존중 문화 조성을 위한 법률(자살예방법)’을 알리고, 자살 예방교육 참여를 독려하고자 마련됐다. SOOP은 캠페인을 통해 자살 예방교육의 대상과 주요 프로그램, 교육 참여 방법 등을 소개해 플랫폼 전반에서 이용자의 참여를 지원할 예정이다.

SOOP은 지난 2023년부터 한국생명존중희망재단과 협력을 진행하고 있다고 밝혔다. 2023년 ‘사람을 더하세요’, 2024년 ‘생명존중 캠페인’ 등 각종 행사를 라이브 스트리밍 플랫폼을 기반으로 지원해 왔다.

한편, SOOP은 건강한 라이브 스트리밍 환경 조성을 위한 캠페인도 지속해서 펼치고 있다고 설명했다. 지난 5월에는 선거 기간 주의 사항 안내 및 허위·조작 정보 제작·유포 차단 캠페인, 6월에는 여름철 야외 방송 안전 캠페인, 8월에는 불법 행위 근절 캠페인을 전개했다.

김영수 SOOP 유저정책운영팀장은 “이번 캠페인을 계기로 온라인상에서 생명을 존중하는 문화가 더욱 확산하기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 캠페인을 통해 건강하고 건전한 온라인 문화를 만들어가겠다”고 했다.