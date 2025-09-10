30대 ‘쉬었음’ 33만명 역대 최대 8월 취업자는 16만6000명 증가

8월 청년층 취업자가 20만명 넘게 줄며 16개월 연속 감소세를 이어갔다. 15세 이상 전체 취업자 수는 2900만명에 근접했지만, 건설업·제조업과 청년층 고용 부진이 장기화하면서 고용 구조 불균형이 심화됐다. 정부는 새 정부 출범 후 첫 일자리 전담반(TF)회의를 열고 ‘청년고용올케어플랫폼’을 통한 미취업 청년 지원 강화에 나섰다.

통계청이 10일 발표한 ‘2025년 8월 고용동향’에 따르면 15세 이상 취업자는 2896만7000명으로 전년 동월보다 16만6000명(0.6%) 늘었다. 취업자 증가폭은 6월(18만3000명), 7월(17만1000명)에 이어 석 달 연속 10만명대에 그쳤다. 올해 들어 5월(24만5000명)을 제외하면 매달 10만명대 증가에 그치고 있다.

연령별로는 60세 이상에서 40만1000명이 늘어 전체 증가세를 견인했고, 30대도 9만6000명 늘었다. 그러나 20대(-19만5000명), 40대(-7만3000명), 50대(-3만8000명)는 감소했다. 특히 청년층(15~29세) 취업자는 21만9000명 줄어 지난해 5월 이후 16개월 연속 감소세를 이어갔다. 청년층 고용률은 45.1%로 1년 전보다 1.6%포인트 떨어졌다.

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업에서 30만4000명 증가해 관련 통계 작성 이후 최대폭을 기록했다. 교육서비스업(4만8000명), 부동산업(4만명)도 늘었다.

반면 건설업(-13만2000명)은 16개월째, 제조업(-6만1000명)은 14개월째 줄었다. 농림어업도 13만8000명 감소했다. 내수 부진으로 줄어들었던 숙박·음식점업은 ‘민생회복 소비쿠폰’ 효과로 감소세를 멈추고 전년 동월과 같은 수준을 유지했다.

종사상 지위별로는 임금근로자 중 상용근로자가 34만8000명 늘며 증가세를 주도했다. 임시근로자(-1만2000명), 일용근로자(-6만7000명)는 줄었고, 비임금근로자에서는 고용원 없는 자영업자(-6만5000명)와 무급가족종사자(-3만3000명)가 모두 감소했다.

8월 고용률은 63.3%로 전년 동월 대비 0.1%포인트 상승하며 1982년 통계 작성 이래 8월 기준 최고치를 나타냈다. OECD 비교 기준인 15~64세 고용률도 69.9%로 0.1%포인트 올랐다. 반면 실업자는 59만2000명으로 2만8000명 증가했고, 실업률은 2.0%로 0.1%포인트 상승했다.

비경제활동인구는 1622만명으로 전년 동월보다 9000명 늘었다. 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 264만1000명으로 7만3000명 증가했으며, 특히 30대는 32만8000명으로 8월 기준 역대 최대치를 기록했다.

공미숙 통계청 사회통계국장은 “돌봄 영역 확대로 보건·복지 분야 취업자가 30만명대로 증가한 건 처음”이라며 “최근 경력직 선호와 수시 채용 확산이 청년층 고용에 불리하게 작용하고 있다”고 말했다.

정부는 이날 첫 일자리전담반(TF) 회의를 열고 청년고용올케어플랫폼을 통한 미취업 청년 지원과 취약계층 일자리 안정을 강조했다.

이형일 기획재정부 1차관은 “교육부 국가장학금 신청자 정보와 고용노동부 고용정보 DB를 연계해 약 150만명의 대학생 취업 여부를 관리하고, 졸업 후 4개월 내 취업하지 못한 청년에게 직업훈련과 일경험 기회를 제공하는 청년고용올케어플랫폼을 운영하고 있다”며 “대학일자리플러스센터 등과 연계해 내실 있는 고용서비스가 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.

아울러 추석을 앞두고 어르신 등 취약계층의 소득·일자리 안정을 위해 직접일자리 채용 인원 유지와 집행잔액을 활용한 추가 채용에 주력하기로 했다. 또 노동조합법 개정에 따른 현장 혼란을 최소화하기 위해 사용자성 확대와 노동쟁의 범위와 관련한 세부 매뉴얼을 신속히 마련해 배포한다는 방침이다. 김용훈 기자