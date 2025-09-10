사용자 접근성 강화하고 기능 개발

[헤럴드경제=박로명 기자] 한국부동산원은 부동산통계 정보를 효과적으로 제공하기 위해 부동산통계정보시스템(R-ONE)을 개편해 신규 서비스를 제공한다고 10일 밝혔다.

한국부동산원 R-ONE은 국가승인통계 8종 자료 및 부동산 관련 정보를 총망라한 시스템이다. 작년 한 해 230만명 이상 방문한 국내 부동산 통계 대표 누리집이다. 이번 R-ONE 개편은 ▷사용자 접근성 강화 ▷창의적·독창적 기능 개발 ▷데이터 연계 효율화 등을 통해 부동산 통계를 한눈에 살펴보고 손쉽게 활용할 수 있도록 하는 데 중점을 두었다.

직관성 있는 메인화면 구성, 검색 기능 신설, 빠른 통계 찾기, 사회관계망서비스(SNS) 로그인 기능, 웹·모바일 동일 환경 반응형 웹 구축 등을 통해 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 또 복수통계 신설, 지역 비교 현황판, 지도로 보는 부동산통계, 차트 최적화 등으로 활용성을 강화하고 비교와 분석이 가능하게 했다.

이와 함께 다양한 부동산 정보의 통계청 연계, 오픈 앱 프로그래밍 인터페이스(API) 및 기초 자료 확대를 통해 국민 누구나 한 번에 서비스 이용이 가능하게 했다. 한국부동산원은 이번 개편과 동시에 부동산통계 퀴즈이벤트 및 추가 개선 의견 접수를 10일부터 약 20일간 진행할 예정이다.

손태락 한국부동산원 원장은 “이번 시스템 개편으로 한국부동산원에서 생산·제공하는 정보의 질과 국민의 접근성이 제고됨으로써 대국민 서비스가 크게 개선될 것”이라며 “앞으로도 쉽고 빠른 종합적 부동산통계 정보 제공을 위한 국내 대표 창구가 될 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.