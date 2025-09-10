[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임영웅의 서울 콘서트도 단숨에 전석 매진됐다.

10일 소속사 물고기뮤직에 따르면 전날 오후 8시 NOL 티켓에서 예매를 시작한 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’서울 콘서트 티켓이 피케팅 속에서 전석 매진을 기록했다.

인천으로 시작된 이번 티켓팅은 대구도 전석 매진을 기록했고 서울 역시 티켓 예매 오픈과 동시에 양보없는 ‘피켓팅’ 속 전석 매진을 기록했다.

늘 그랬듯, 또 한번 막강한 티켓 파워를 입증한 임영웅은 이번 콘서트를 통해 전 세대를 사로잡을 노래 선물은 물론, 한층 더 화려하고 풍성한 무대 연출 등으로 전국을 하늘빛으로 물들일 예정이다.

임영웅은 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아를 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 부산에서 투어를 이어간다.

임영웅은 최근 정규 2집 ‘아임 히어로 투(IM HERO 2)’를 발매했다. 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지를 노래했다.