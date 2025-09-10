12일 개장 ‘뉴우먼 타카나와’ 랜드마크 부상 뒤편 보이는 투명 사이니지로 개방감 더해 프리미엄 제품으로 상업용 디스플레이 공략

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 일본 도쿄에 새롭게 들어서는 쇼핑몰에 투명·초고화질 사이니지(signage·전자 정보 표시 도구)를 공급했다고 10일 밝혔다.

LG전자는 오는 12일 일본 도쿄 타카나와 게이트웨이역 인근에 공식 오픈하는 뉴우먼 타카나와에 투명 올레드 사이니지와 초고화질 마이크로 LED(발광다이오드) 사이니지 ‘LG매그니트’ 등을 공급했다.

일본 최대 철도회사인 동일본철도주식회사의 자회사 루미네는 타카나와 게이트웨이역 일대를 재조성하는 사업을 추진 중이다. 핵심 건물인 뉴우먼 타카나와는 연면적 6만㎡ 규모로, 180여개 점포가 입점한다.

LG전자는 뉴우먼 타카나와 북관 이벤트홀에 약 380인치의 초대형 투명 올레드 사이니지를 설치했다. 55인치 모델 총 16대를 가로 8대·세로 2대로 배열해 공간을 꽉 채우면서도 화면 뒤편이 보여 개방감을 느낄 수 있도록 했다.

LG전자의 투명 올레드 사이니지는 어떠한 공간에도 자연스럽게 어울리고, 사방으로 이어 붙일 수 있는 모듈 구조여서 크기의 한계가 없는 것이 강점이다.

뉴우먼 타카나와 북관과 남관의 2층 입구에는 초고화질 사이니지인 LG매그니트가 각각 설치됐다. LG매그니트는 머리카락 두께보다 얇은 100㎛(마이크로미터) 이하의 마이크로 LED가 스스로 빛과 색을 내는 디스플레이다. 선명한 화질과 높은 수준의 색 재현력, 정밀한 영상처리 기술 등이 특징이다.

북관 입구에는 가로 2.4m·세로 7.45m의 세로형 LG매그니트가 들어섰다. 남관 입구에는 가로 9m·세로 2.02m의 가로형 LG매그니트가 고객 동선을 따라가는 형태로 설치됐다.

백기문 LG전자 MS사업본부 ID사업부장 전무는 “투명, 초고화질 같은 차별화된 기술로 혁신적인 고객경험을 제공하는 프리미엄 사이니지를 앞세워 글로벌 상업용 디스플레이 시장 리더십을 강화하겠다”고 말했다.

한편, LG전자는 지난해 싱가포르의 관광 명소 ‘가든스 바이 더 베이’에 55인치 투명 올레드 사이니지를 설치한 바 있다. 앞으로도 글로벌 주요 랜드마크에 핵심 제품을 공급해 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 강화한다는 계획이다.