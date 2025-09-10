[헤럴드경제=김성훈 기자] 갑작스럽게 숨진 채 발견된 유튜버 ‘대도서관’(본명 나동현·47)의 사인이 부검 결과 뇌출혈로 확인됐다고 전처인 유튜버 윰댕(본명 이채원)이 밝혔다.

윰댕은 9일 밤 유튜브 방송을 통해 “사실과 다른 이야기들이 퍼지고 있어 더는 오해로 상처가 커지지 않기를 바라는 마음으로 몇 가지를 분명히 말씀드리고자 한다”며 “혹시 남을 의혹이 없도록 부검을 진행했으며 최종적으로도 뇌출혈이 원인임이 확인됐다”고 밝혔다.

윰댕은 “최근 약간 혈압이 높아 약을 챙겨야겠다는 얘길 했지만, 평소 두통이나 2년 전 건강검진에서도 별다른 이상은 없었기에 따로 MRA를 찍지 않아 꽈리를 발견할 수가 없었다”고 했다.

또 대도서관의 아버지는 간경화로 사망했다며 “대도서관 가족에게 유전성 심장질환이 있다는 이야기는 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다.

대도서관은 지난 6일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 지인이 ‘연락이 되지 않는다’고 신고해 경찰이 출동했으나, 발견 당시 이미 숨진 상태였다.

갑작스러운 그의 죽음을 놓고 일각에서 심장질환 아니냐는 추정이 제기된 바 있다. 평소 그가 방송에서 심장 통증을 호소하는 발언을 한 점 등을 근거로 한 추정이었다. 지난 8일 국립과학수사연구원은 대도서관에 대한 부검을 마친 뒤 “타살 등 범죄 혐의점이 없다”는 1차 구두 소견을 밝혔다.

윰댕은 이혼한 자신이 상주로 이름을 올리게 된 것에 대해서도 해명했다. 그는 “대도서관 여동생의 부탁으로 상주에 이름을 올리게 됐다. ‘돈 때문에 상주를 했다’는 이야기는 마음이 너무 아프다”고 말했다. 이어 “대도서관은 초혼, 저는 재혼으로 아들이 한 명 있었다. 신혼집은 제가 마련했고, 생활비는 서로 반씩 부담했다”며 “이혼할 때 재산 분할은 없었고 각자 벌어온 것은 각자 가져갔다”고 했다.

윰댕은 “갑작스러운 이별이라 아직 믿을 수가 없지만, 대도서관은 사랑하는 가족, 좋은 지인들, 그리고 팬분들과 함께하며 누구보다 행복하게 지내다 떠났다”며 “부디 너무 염려하지 마시고 좋은 기억만 오래도록 간직하자”고 했다.

144만명의 구독자를 보유한 대도서관은 1세대 인터넷 방송인으로 지상파 방송까지 진출하며 활발히 활동해 왔다. 2015년 윰댕과 결혼했으나 결혼 8년 만에 이혼했다.