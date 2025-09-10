평일 3타임, 회차당 정원 24명... 도봉구체육회 누리집으로 신청 무료 강습도 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]‘파크골프’가 서울 도봉구(구청장 오언석)에서 어르신은 물론 청년·가족 단위까지 함께 즐기는 스포츠로 자리매김하고 있다.

구가 이달부터 녹천교 파크골프장(창동 796 일대)에 자율이용제와 무료 강습을 도입, 파크골프에 대한 진입 문턱을 낮추면서부터다.

전문적인 운영을 위해서는 지난 7월 민간 위탁으로 전환해 도봉구체육회에 관리‧운영을 맡기고 있다.

체육회는 전담 코치진을 배치해 입문자 맞춤형 강습과 코스 운영을 체계화, 예약·혼잡까지 관리해 이용자의 편의를 높이고 있다.

녹천교 파크골프장은 누구나 이용할 수 있다. 이용 시간은 평일 오후 1시~2시 30분, 2시 30분~4시, 4시~5시 30분 총 3타임이다. 8월과 12월‧1월‧2월은 휴장한다.

회차당 정원은 24명이며, 예약제로 운영된다. 신청은 도봉구체육회 누리집으로 하면 된다. 정원이 모두 찰 시 접수를 마감한다. 이용 비용은 무료다.

무료 강습은 월·수·금과 화·목 두 반으로 나눠 오전 10시부터 12시까지 진행한다. 각 반은 정원 30명으로 운영된다. 구민 누구나 신청할 수 있으며, 신청은 도봉구체육회 누리집으로 하면 된다.

파크골프장 이용 및 무료 강습과 관련한 자세한 사항은 매달 중순 도봉구체육회 누리집(공지 사항)에서 안내한다.

오언석 도봉구청장은 “파크골프는 이제 전 세대가 즐기는 생활스포츠로 성장하고 있다. 보다 많은 구민들이 파크골프를 배우고 즐길 수 있도록 그 저변을 넓혀나가겠다”고 말했다.

녹천교 파크골프장은 면적 1902㎡, 총 6홀 규모다. 2021년 12월 조성됐다.