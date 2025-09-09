전용면적 74㎡C형 당첨 최고 84점

[헤럴드경제=정석준 기자] 서울 송파구 잠실 르엘에서 청약 가점 만점이 나왔다. 올해 수도권에서 만점이 나온 첫 사례다.

9일 한국부동산원 청약홈에 발표된 잠실 르엘 당첨 결과를 보면 전용면적 74㎡C형의 당첨 가점이 최고 84점, 최저 74점으로 집계됐다.

청약 가점은 무주택 기간, 부양가족 수, 통장 가입 기간 등으로 산정한다.

84점은 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이어야 받을 수 있는 점수다.

7인 이상 가족이 15년 이상 무주택으로 살 경우 가능한 점수에 해당한다.

4인 가구가 받을 수 있는 최고점은 69점으로, 잠실 르엘 최저점은 70점(전용 51㎡)이어서 이 조건도 당첨권 아래였다.

미성·크로바아파트 재건축을 통해 공급되는 잠실 르엘은 지난 1일 1순위 청약에서 110가구 모집에 6만9천476명이 신청해 평균 631.6대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

6·27 대출규제 적용받는 단지임에도 분양가상한제가 적용돼 시세 대비 10억원가량 분양가가 낮아 현금 보유량이 풍부한 이들이 시세차익을 노리고 대거 뛰어든 것으로 보인다.