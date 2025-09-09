[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 공정거래위원회(공정위)의 과징금 행정처분 ‘10억원’에 대해 반발해 행정소송에 나서는 것으로 파악됐다.

과징금 규모 자체가 크지 않은 상황에서 정부와 ‘척’을 지는 것이 이례적이라는 평가다. 이 때문에 업계에서는 여기어때의 움직임을 ‘매각’과 연결 지어 분석하는 목소리도 나왔다.

9일 헤럴드경제 취재 결과 여기어때는 최근 공정위의 과징금 10억원 규모 행정처분에 대해 불복하기로 결정했다.

앞서 공정위는 여기어때가 거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다고 판단했다. 입점 업체가 쿠폰 비용의 일부 또는 전부를 광고비에 포함해 지불했음에도, 미사용 쿠폰을 없애는 방법으로 피해를 끼쳤다는 것이다.

여기어때가 소멸시킨 미사용 쿠폰 금액은 359억원, 야놀자는 12억원 수준이다. 여기어때와 마찬가지로 야놀자도 과징금 5억4000만원 행정처분을 받았다.

업계에서는 이례적이라는 평가다. 여기어때 사업 포트폴리오가 국내에 집중돼 있고, 과징금 규모도 크지 않은 상황에서 정부 처분에 반발하는 셈이다. 경쟁 업체인 야놀자가 행정처분을 수용하는 것과도 확연히 다른 모습이다.

이 때문에 매각을 추진 중인 여기어때가 기업 밸류에이션(기업 가치 평가)을 고려한 것이란 이야기가 설득력을 얻고 있다.

여기어때를 인수한 영국계 사모펀드 CVC캐피털은 지난해부터 여기어때 매각을 추진하고 있지만 뚜렷한 결실은 없었다. 같은 해 말께는 기업공개(IPO)를 위한 사전 정지에 돌입하기도 했으나, 이마저도 여의찮았다.

업계 관계자는 “현재 여기어때가 해당 상품을 판매하지 않고 있으면서도 행정처분에 불복하는 것은 이례적”이라며 “해당 상품은 매출과 직결된 사안으로 매각 이슈가 걸려있다. 여기어때가 기업 밸류에이션을 우려한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

이에 대해 여기어때 관계자는 “행정소송에 나서는 것은 맞는다”며 “특별히 내놓을 입장이 없다”고 답변했다.