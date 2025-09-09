친환경 소재 적용한 듀얼코어 복합 강마루

선선한 바람이 불어오는 가을은 집안 분위기를 새롭게 바꾸고 싶은 욕구를 자극한다. 따뜻하면서도 차분한 무드의 우드인테리어는 가을의 정취를 담아내며 머무는 공간에 포근함을 더해준다. 특히 바닥재는 집안 전체의 인상을 좌우하는 중요한 요소로, 소재와 패턴에 따라 공간 분위기가 크게 달라진다.

동화기업의 건장재 브랜드 동화자연마루가 따뜻하면서도 차분한 우드인테리어에 적합한 바닥재 ‘듀오 텍스쳐’(사진)를 선보였다. 듀오 텍스쳐는 자체 개발한 친환경 소재 ‘나프(NAF)’ 보드와 내수합판을 결합한 듀얼코어 복합 강마루다.

듀오 텍스쳐는 천연 원목에 가까운 나뭇결 질감을 구현한 총 12종의 패턴으로 구성됐다. ‘까사 크레마’는 크림색에 은은한 금빛을 더해 따뜻하면서도 안정감 있는 공간을 연출해준다. 듀오 텍스쳐 패턴 중 가장 밝은 색상으로, 소비자들의 선호도가 집중된다.

기능성도 뛰어나 표면에 고강도 보호층을 더해 생활긁힘과 찍힘에 강하며 관리가 용이한 장점이 있다. 내수성 또한 우수해 거실과 주방 등 습도가 높은 공간에서도 안정적으로 사용할 수 있다. 디자인과 실용성을 모두 갖춰 다양한 공간에서 활용 가능하다.

또한 친환경성도 갖췄다. 듀얼코어 소재로 사용된 나프보드는 최고(SE0) 등급의 친환경 자재로, 포름알데히드 방출량이 0.3㎎/ℓ 이하다. 내수합판 역시 유해물질 방출이 거의 없다. 새집증후군 등 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다고 동화기업 측은 밝혔다.

