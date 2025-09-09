인근 분양 단지 및 직통 역세권 단지와 비교…분양가, 오히려 메리트 있어

발코니 확장 ‘무상’ 제공, 1차 계약금 5%…9월 9일(화) 1순위 청약 접수

수인분당선 망포역 초역세권 입지에 들어서는 ‘망포역 푸르지오 르마크’가 최고의 입지와 상품성을 갖췄음에도 합리적인 분양가에 공급돼 눈길을 끈다. 업계 전문가들에 따르면 주변 단지들과 비교했을 때 충분히 메리트 있는 가격이라는 평가다.

국토교통부 실거래가 자료를 보면 영통구 일원에 위치한 ‘영통자이 센트럴파크(‘24년 2월 분양)’ 전용면적 84㎡ 분양권은 올해 6월 11억9,625만원(25층)에 거래됐다. 망포역 푸르지오 르마크의 동일면적 동일층의 분양가는 11억4,510만원~11억9,230만원에 공급돼 최근 분양가가 치솟는 상황인 점을 감안했을 때 합리적으로 책정됐다.

직통 역세권의 미래가치를 보면 가격 경쟁력은 더욱 두드러진다. 경기 화성시 오산동 일원 ‘동탄역 롯데캐슬(‘21년 7월 입주)’의 전용면적 84㎡는 올해 6월 16억원에 거래돼 전년동월 실거래 가격(14억5,500만원) 대비 약 1억4,500만원 올랐다. 이 단지는 GTX-A노선, SRT 정차역인 동탄역과 단지 지하로 직접 연결돼 있다.

상황이 이렇자 망포역 푸르지오 르마크의 초역세권 입지와 최고 40층의 고층 신축 단지, ‘푸르지오’ 브랜드 프리미엄 등을 감안했을 때 시세 상승여력은 더욱 높을 것으로 보인다. 여기에 1차 계약금 5% 금융 혜택과 전 세대 발코니 확장을 무상으로 제공해 체감 분양가는 더욱 낮다.

통상적으로 신축 아파트의 발코니 확장비가 유상으로 제공되는 점과 달리 망포역 푸르지오 르마크는 이를 기본으로 제공하고 있다. 여기에 고급스러운 상품 구성은 덤이다. 전용면적 84㎡ 전 주택형에 대형 안방 드레스룸이 있으며, 전용면적 100㎡ 전 주택형은 현관 창고, 안방 드레스룸, 거실 팬트리가 적용돼 모든 주택형의 수납공간이 넉넉하게 마련되어 있다.

커뮤니티 공간도 다채롭다. 그리너리 라운지에는 골프클럽, 그리너리 스튜디오, 독서실, 그리너리 카페(작은도서관), 피트니스클럽, 실내운동시설 등이 조성돼 단지 안에서 다양한 여가 생활을 즐길 수 있다. 단지 지하에는 세대당 1.54대의 넉넉한 주차 공간이 들어서며 지하주차장에는 전기차를 충전할 수 있는 충전 설비가 조성된다.

업계 전문가는 “노후 주택이 밀집된 지역에 공급되는 신축 단지의 경우 분양 당시에는 고분양가라는 인식이 있지만, 입주 후에는 분양가의 몇 배가 뛰며 지역 시세를 리딩하는 랜드마크 단지로 자리매김한 경우를 흔히 볼 수 있다”라며 “망포역 푸르지오 르마크는 주변에 노후 단지가 많은 영통구 중심 입지에 들어서는 신축 단지인 점과 수요자 자금 부담을 낮춰주는 1차 계약금 5% 등을 고려했을 때 결코 비싼 가격이 아닌 것을 알 수 있다”라고 말했다.

한편, 경기도 수원시 영통구 영통동 일원 망포역세권 복합개발사업을 통해 들어서는 이 단지는 지하 8층~지상 40층, 3개동, 전용면적 62~100㎡ 총 615세대로 공급된다. 9월 9일(화) 1순위, 10일(수) 2순위 청약접수를 받는다. 당첨자 발표는 9월 18일(목)이며, 정당 계약은 9월 29일(월)~10월 1일(수) 3일간 진행된다. 만 19세 이상 수도권 거주자는 유주택자 및 세대원 모두 1순위 청약 접수가 가능하며, 재당첨 제한도 적용받지 않는다.

견본주택은 수원시 영통구 신동 일원에 위치해 있으며 입주는 2030년 2월 예정이다.