9월 18일~21일 스타필드 하남 센트럴 아트리움에서

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시(시장 이현재)가 추석을 앞둔 9월 18일부터 21일까지 4일간 스타필드 하남 센트럴 아트리움에서 ‘2025년 더 좋은소비 페스타 in 하남’을 진행한다.

이번 행사는 경기도와 하남시가 공동 주최하고, 스타필드 하남이 후원한다. 올해로 5회째를 맞는 이 행사는 사회적경제기업의 우수 제품을 시민들에게 소개하고, 가치소비 문화를 확산하기 위해 마련했다.

특히 하남시를 비롯한 경기도 내 사회적경제기업 56개사가 참여해 먹거리·생활용품·친환경 제품 등 다양한 상품을 선보이며, 판매 수익의 일부는 지역사회에 기부한다. 소비가 나눔으로 이어지는 이번 행사는 시민들이 일상 속에서 ‘더 좋은 소비’의 사회적 가치를 자연스럽게 실천할 수 있는 자리가 될 전망이다.

또한 행사장에서는 ▷슈링클 키링 만들기 ▷타일 코스터 만들기 ▷병뚜껑 키링 만들기 등 가족 단위로 즐길 수 있는 체험 프로그램이 운영되고, ▷벌룬 매직쇼 ▷마술 공연 ▷아쿠스틱 공연 등 다채로운 문화 프로그램도 이어진다. 추석 시즌에 맞춰 보자기 선물포장과 구매 고객 대상 경품 이벤트도 마련돼 풍성한 즐거움을 더한다.

이번 행사는 사전 온라인 기획전과 연계해 진행하며 온라인몰 주문 고객은 행사 기간 중 현장을 방문해 상품을 수령할 수 있다.

이현재 시장은 “더 좋은소비 페스타는 사회적경제기업이 시민에게 마음을 전하고, 시민은 소비를 통해 다시 지역사회에 온정을 나누는 뜻깊은 자리”라며, “시민들께서도 착한소비, 가치 있는 소비를 경험하고 함께하는 즐거움을 느끼시길 바란다”고 했다.