교통·환경 분야 7기 챌린지 출범

DB손해보험은 교통·환경 분야의 사회문제 해결을 위한 소셜벤처 지원사업인 ‘교통·환경챌린지’ 7기의 최종 6개 기업을 선발했다고 8일 밝혔다.

교통·환경챌린지는 DB손보가 주최하고 환경재단이 주관, 환경부가 후원하는 소셜벤처 지원 사업이다.

교통·환경 분야의 사회적 이슈에 대응할 혁신적 비즈니스 설루션을 가진 기업을 발굴·육성해 사회문제 해결과 사회적 가치 창출에 이바지한다.

2019년 국내 금융권 최초로 시작된 이 사업은 올해로 7년째를 맞았다. 그동안 선발된 소셜벤처들은 신규 고용, 매출 증대는 물론 교통사고 예방, 기후변화 대응, 탄소배출 저감 등 다양한 사회적 성과를 이뤘다.

7기 선발을 위해 DB손보는 지난 7월 17일~8월 17일, 약 4주간 참가 기업을 모집했으며, 서류 심사와 1·2차 대면 평가를 거쳐 최종 6개 소셜벤처를 선정했다. 이번에 선발된 기업은 ▷인공지능(AI) 기반 아동 교통사고 예방, 판독 통합 설루션 개발 ‘로엔코리아’ ▷무인도로 복구작업 차량 개발 ‘로보로드’ ▷친환경 종이가구 개발·제작 ‘페이퍼팝’ ▷생태계 복원을 위한 시드볼 제조, 드론 파종·사후관리 ‘인베랩’ ▷친환경 수소 생산 기술 ‘에이피그린’ ▷가시광 경화 기술로 제조된 디스플레이용 투명 점착제 개발 ‘비즈큐어’ 등이다. 박성준 기자