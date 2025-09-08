[헤럴드경제=김성훈 기자] 유튜버 대도서관(본명 나동현. 향년 47세)이 갑작스럽게 세상을 떠나 충격을 안긴 가운데 정확한 사인을 밝히기 위해 부검이 진행된다.

경찰은 이번주 대도서관에 대한 부검을 진행해 정확한 사망 원인을 파악할 예정이다.

대도서관은 지난 6일 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 당시 경찰과 소방 당국은 대도서관이 약속 시간에 나타나지 않고 연락이 되지 않는다는 지인의 신고를 받고 오전 8시40분께 대도서관 자택으로 출동했다. 출동 당시 대도서관은 이미 숨진 상태였던 것으로 알려졌다. 유서나 타살 혐의점은 발견되지 않았다.

경찰은 고인이 생전 심장 관련 통증을 호소했다는 지인들의 진술에 지병 등 가능성을 열어두고 수사 중이다. 대도서관은 방송 중 종종 “심장쪽이 찌릿하다”는 발언을 해왔던 것으로 알려졌다. 고인의 부친도 심근경색으로 별세한 것으로 알려졌다.

또 사망 이틀 전인 지난 4일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2026 S/S 서울패션위크’에 참석한 후 라이브 방송을 진행한 대도서관은 수면 부족을 토로하기도 했다. 이에 수면을 제대로 취하지 못한 상태에서 5시간 넘는 방송을 진행하는 등 무리한 스케줄로 인한 심장 관련 지병으로 사망한 것이 아니냐는 추측이 나온다.

144만명의 구독자를 보유한 대도서관은 1세대 인터넷 방송인으로 지상파 방송까지 진출하며 활발히 활동해 왔다.

대도서관의 빈소는 서울 광진구 화양동 건국대학교병원 장례식장에 마련됐다. 상주로는 2년 전 이혼한 전처 윰댕(본명 이채원)이 이름을 올렸다.