강북구, 11월 8일 개최 …9월 9일(화)부터 선착순 1000명 모집 자연 속에서 즐기는 10km 코스… 기념품·공연 등 즐길 거리 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 오는 11월 8일 ‘2025 북한산페스타-우이런(RUN)’ 대회를 개최, 9월 9일부터 선착순 1000명의 참가자를 모집한다.

대회는 강북구의 자랑인 북한산의 절경과 서울의 대표 수변 공간인 우이천을 배경으로 진행된다. 대회코스는 10km 단일 코스로, 덕성여대 운동장에서 집결해 근화교를 지나 벼루말교 반환점을 돌아오는 왕복 구간이다.

참가비는 1만 9000 원이며 남녀노소 누구나 신청할 수 있다. 대회 신청은 9월 9일부터 대회 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 접수 가능하다.

참가자 전원에게는 러닝벨트, 양말, 헤어밴드, 기록칩, 메달, 간식 등 기념품 패키지가 제공되며 남녀 각 1~3위 입상자에게는 부상품도 수여된다. 대회 전후로는 인드럼·라퍼커션 등 타악 공연도 열려 풍성한 즐길 거리를 더한다.

‘북한산페스타’는 강북구가 북한산을 배경으로 매년 개최하고 있는 지역 대표 생활체육 축제로, 지난해에는 트레킹과 캠핑을 함께 즐길 수 있는 우이령 단풍 나들이를 개최해 많은 호응을 얻은 바 있다.

이순희 강북구청장은 “2025 우이런은 북한산의 절경과 우이천을 품은 강북구만의 매력을 느끼며 달릴 수 있는 특별한 축제”라며 “러닝을 통해 주민들이 건강과 활력을 얻고, 나아가 강북구가 서울의 대표적인 웰니스 도시로 자리매김하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.