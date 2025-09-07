베네치아영화제 수상 불발…“경쟁부문에 진출한 것 그 자체로 의미”

[헤럴드경제=서영상] 이재명 대통령은 7일 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’가 베니스영화제에 진출한 것을 두고 “우리 영화의 위상을 드높였다”며 한국 영화인들을 격려했다.

이 대통령은 이날 사회연결망서비스(SNS)를 통해 “세계 영화사에 깊은 족적을 남겨온 박찬욱 감독님의 작품이 또 한 번 우리 영화의 위상을 드높였다”면서 “어려운 여건 속에서도 끊임없이 새로운 도전을 멈추지 않은 감독님과 영화 ‘어쩔수가없다’ 배우·제작진 여러분께 뜨거운 박수를 보낸다”고 했다.

이어 “수상 여부를 떠나 13년 만에 한국 영화가 베니스영화제 경쟁부문에 진출한 것은 그 자체로 의미 있는 성과”라며 “영화를 통해 보여주신 감독님의 깊은 통찰력과 특유의 미학은 전 세계 영화 팬들의 가슴에 깊이 새겨졌을 것”이라고 강조했다.

또 “정부는 앞으로도 우리 영화인들이 마음껏 상상하고 창작하며, 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든드난 버팀목이 될 것”이라고 약속했다.

아울러 “우리 국민의 자부심이 되어주시는 모든 영화인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.

전날(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 베네치아영화제 최고상인 황금사자상은 미국 감독 짐 자무시의 ‘파더 마더 시스터 브라더’에 돌아갔다.

박 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’와 주연배우 이병헌은 평단의 호평 속에 기대감을 키웠으나 아쉽게도 수상은 하지 못했다.