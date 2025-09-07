“트럼프 행정부, 김정은 참석 불확실해 미중정상회담 성사에 더 관심” 백악관 관계자 “방한 초점 경제협력…무역·안보·원자력협력도 논의”

[헤럴드경제=천예선 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위한 준비를 하고 있는 것으로 전해졌다.

미 CNN방송은 6일(현지시간) 트럼프 행정부 관계자 3명을 인용해 “트럼프 대통령과 참모진이 APEC 회의 참석을 위한 물밑 준비작업에 들어갔다”고 보도했다.

트럼프 행정부 관계자들은 APEC 기간 시 주석과의 양자 회담 가능성에 대해 진지한 논의가 이뤄져 왔다고 전했다. 다만 아직 구체적으로 확정된 계획은 없다고 덧붙였다.

트럼프 대통령 방한시 시 주석 및 김 위원장과의 만남이 성사될지가 초미의 관심사지만 김 위원장의 참석 여부가 불확실한 터라 미국 정부는 미중정상회담 성사에 더 관심을 기울이고 있다고 CNN은 전했다.

CNN은 트럼프 대통령의 방한이 시 주석, 김 위원장과의 관계가 미묘한 시기에 추진되고 있다고 짚었다.

CNN은 특히 트럼프 행정부가 북한과 핵 협상을 하던 2019년에 김 위원장을 도청하기 위해 특수부대를 침투시켰다는 뉴욕타임스(NYT) 보도가 부담으로 작용할 수도 있다고 진단했다.

트럼프 대통령은 이 작전에 대해 전혀 알지 못한다고 부인했고 북한은 아직 이 보도에 대해 반응을 내놓지 않고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 25일 백악관에서 이재명 대통령을 만나 가능하면 올해 김 위원장을 만나고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 다자협의체인 APEC 정상회의 참석을 계기로 대미 투자 확대에도 주력할 전망이다. 백악관 관계자는 “논의 중인 한국 방문의 초점은 경제 협력”이라며 무역과 안보, 민간 원자력 협력에 관한 논의도 포함될 것이라고 밝혔다.