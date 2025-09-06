[헤럴드경제=고승희 기자] “K-팝이 군림하고 있다.”

미국 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜이 이번주 차트를 공개하며 이렇게 밝혔다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 5주 연속 1위에 오르고, K-팝 9곡이 차트에 입성하면서다.

5일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 헌트릭스가 부른 ‘골든’이 이번주에도 1위에 올랐다. 2위는 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(Man I Need)가 차지했다.

‘골든’은 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 악령들로부터 인간 세계를 지키는 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래다. SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀다.

이 곡은 93위로 처음 싱글 차트에 진입한 뒤 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위 이후 이번 주까지 4주 연속 1위를 지켰다.

영국 오피셜 만이 아니다. ‘골든’은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 통산 3주 1위를 기록 중이다.

애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈의 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 5위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 8위에 올랐다.

그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)은 24위에 안착하며 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다.

뿐만 아니라 트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 32위, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 34위, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 46위, 로제의 ‘아파트’(APT.)는 51위, 스트레이 키즈의 ‘세리머니’(Ceremony)는 87위로 이름을 올렸다.