[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 3일 이병환 성주군수를 비롯한 도‧군의원, 관계 공무원 등 20여명이 국회를 방문해 정희용 국회의원과 정책간담회를 가졌다.

이날 간담회는 성주군 지역현안에 대한 국회의 관심을 환기하고 협력 기반을 다지기 위해 마련됐다.

동서3축(무주~성주~대구간) 고속도로 건설 예비타당성조사 대상사업 선정, 남부내륙고속철도 성주역사 건립비 지원, 성주참외 대규모 거점 스마트APC 구축사업, 노후상수관망 정비사업, 주한미군 공여구역 주변지역 지원사업 등 군민 생활과 직결되는 주요 현안사업을 건의했다.

특히 광역 교통망 확충을 통한 접근성 제고와 농업 기반 강화로 지역경제 활성화가 성주군의 미래를 좌우할 핵심 과제임을 강조하며 국회 차원의 적극적인 협력을 당부했다.

정희용 국회의원은 “성주군의 발전을 위한 뜻깊은 논의가 이루어진 만큼 정부 부처와의 협력을 통해 실질적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “지역 주민들의 삶의 질 향상을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이병환 성주군수는 “군민들의 염원이 담긴 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적으로 소통하고 노력하겠다”며 “앞으로도 중앙정부와 지역 국회의원과의 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.