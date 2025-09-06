[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 컴퓨터정보계열이 국내외 IT 분야에서 탁월한 취업 성과를 거두며 ‘취업 명문 학과’로서 위상을 확고히 하고 있다.

5일 영진전문대에 따르면 이 대학 컴퓨터정보계열의 취업률은 2025년 교육부 공시자료 기준 81.9%로 집계, 이는 비수도권 대학 중 4년제 대학과 2년제 대학을 포함해 압도적인 1위를 기록했다.

특히 해외 취업에서도 지난 17년간 총 625명의 해외 취업자를 배출했고 일본의 소프트뱅크, NTT, 라쿠텐 등에도 161명이 진출하는 성과를 냈다.

이같은 비결에 대해 영진전문대는 실무 중심의 차별화된 교육과정 덕분으로 분석하고 있다.

컴퓨터정보계열은 실무 맞춤형 교육을 위해 1학년에는 기초과정을 이수하고 2학년부터는 적성과 진로에 따라 아래 3개 전공 중 하나를 선택해 심화 교육을 받는다.

특히 일본 취업을 목표로 한 해외 취업 특화 과정이 성과로 나타나고 있다.

입학 후 일본어 기초 교육을 무료로 제공하며 2학년에는 일본어·IT 심화교육, 방학 중에는 ‘일본 현지 학기제 연수’를 통해 어학능력을 극대화한다.

컴퓨터정보계열학과는 AI소프트웨어과(3년제)와 AI게임메타버스과(3년제), AI글로벌(일본)IT과 (3년제)로 운영 중이다.

영진전문대는 2026학년도부터는 ‘AI컴퓨터보안계열’을 신설한다.

기존 AI컴퓨터보안과는 2026학년도부터 ‘AI컴퓨터보안계열(2년제)’로 분리 모집된다. 이 과정은 컴퓨터 개발 기초와 클라우드·보안·네트워크 엔지니어 역량을 함께 갖춘 ‘멀티 플레이어형 IT인재’를 양성하는게 목표다.

3학년에는 면접 일본어, 취업 컨설팅을 통해 일본 현지 기업 채용 면접회를 3주간 진행하며 매년 일본 IT 기업의 채용성과를 높이고 있다.

류용희 컴퓨터정보계열 부장(교수)은 “학생들은 국고사업과 기업 장학금 등 다양한 혜택 속에서 첨단 기자재와 실무교육을 경험하고 있다“며 ”글로벌 무대에서 활약할 수 있는 실력과 실무역량을 갖춘 인재로 성장하길 기대한다”고 말했다.