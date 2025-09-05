국내 바이오·헬스케어 ETF 중 전 구간 수익률 1위

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성액티브자산운용은 국내 최초 바이오 액티브 상장지수펀드(ETF) ‘KoAct 바이오헬스케어액티브’가 순자산 2000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

이 상품은 삼성액티브자산운용이 독자 ETF 브랜드 ‘KoAct’로 처음 선보인 상품이다. 2023년 8월 상장 이후 꾸준히 자금을 유입하며 빠르게 성장했다. 지난 4일 기준 국내 바이오·헬스케어 섹터 ETF 중 최근 1개월(10.2%), 3개월(16.8%), 6개월(20.9%), 연초 이후(34.0%) 수익률에서 모두 1위를 기록했다.

KoAct 바이오헬스케어액티브는 바이오헬스케어 섹터에 투자하는 국내 최초 액티브 ETF다. 고령화와 AI의 융합으로 성장성이 기대되는 바이오헬스케어 기업에 투자한다. 재무지표, 산업 데이터, 애널리스트 리서치, 기업 탐방을 종합해 성장 잠재력이 높은 종목을 발굴한다. 변동성이 큰 바이오 종목 특성을 고려해 철저한 리스크 관리 체계를 적용했다. 단기 모멘텀과 장기 성장성을 함께 반영해 안정적 성과를 추구한다.

포트폴리오는 제약, 바이오텍, 의료기기·미용기기, AI 진단 등 헬스케어 밸류체인을 전반적으로 아우른다. 상위 편입 종목은 ▷에이비엘바이오(12.5%) ▷알테오젠(10.2%) ▷리가켐바이오(9.4%) ▷삼성바이오로직스(6.7%) ▷SK바이오팜(6.5%) ▷셀트리온(4.77%) ▷에스티팜(4.5%) 등이다.

헬스케어 산업은 전 세계적으로 고령화, 의료 지출 확대, AI 기반 신약개발 가속화가 맞물리며 성장산업으로 부상하고 있다. 미국은 항암제·비만 치료제 등 글로벌 신약 개발을 주도하고 있다. 중국은 정부 지원과 내수시장 확대를 기반으로 바이오의약품, 의료기기, 진단 분야에서 빠른 성장을 이어가고 있다. 한국 역시 글로벌 경쟁력을 갖춘 제약·바이오 기업이 늘어나며 투자자들의 관심을 끌고 있다.

향후 글로벌 제약사의 임상 결과 발표, AI·바이오 융합기술 진전, 유전자 치료제 및 신형 백신 개발 등은 헬스케어 산업 성장을 더욱 앞당길 전망이다. 삼성액티브자산운용은 이러한 변화를 선제적으로 반영해 KoAct 시리즈를 중심으로 차별화된 액티브 ETF 라인업을 확대할 계획이다.

심주현 삼성액티브자산운용 매니저는 “KoAct 바이오헬스케어액티브 ETF는 글로벌 헬스케어 산업의 구조적 성장성을 반영해 투자자분들께 차별화된 성과를 제공하고 있는 상품”이라며 “앞으로도 철저한 리서치와 체계적인 리스크 관리를 통해 장기적으로 신뢰받는 상품으로 자리매김할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.