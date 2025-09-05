- 6일 천안 아름다운정원화수목서 가든매니저 4기 교육과정 32명 수료식 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 6일 천안 아름다운정원화수목에서 ‘가든매니저 4기 교육과정’ 수료식을 개최한다고 5일 밝혔다.

가든매니저 교육과정은 정원문화 확산과 정원산업의 기반 조성을 위해 기획했다.

이날 수료식은 가든매니저 교육과정에 대한 경과보고에 이어 우수 교육생에 대한 시상 및 수료증 전달식, 자격증 교부 순으로 진행한다.

한국수목원정원관리원은 지난 3월~9월까지 교육생을 대상으로 ▷이론 교육 44시간 ▷실습 교육 38시간 ▷토의 6시간 등으로 구성된 교육 프로그램을 운영해 32명의 정원 전문가를 양성했다.

심상택 이사장은 “앞으로도 정원문화 확산과 정원산업 발전을 위해 체계적이고 실효성 있는 교육을 지속 운영하겠다”며 “정원문화를 국민 생활 속으로 확산시키고 정원산업의 미래를 이끌 인재 양성에 앞장서겠다”라고 말했다.

한편 한국수목원정원관리원은 지난 2022년부터 정원 조성에 대한 이론과 실무 교육으로 구성된 가든매니저 양성 프로그램을 운영하고 있다. 지난해 말까지 모두 141명의 정원전문가를 배출했다.