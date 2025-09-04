[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 관세 전쟁을 이어가는 중국이 미국산 특수광섬유에 최대 78.2%의 반덤핑 관세를 부과하기로 했다.

중국 상무부는 3일 홈페이지 공지를 통해 오는 4일부터 미국산 ‘차단파장 이동형 단일모드 광섬유’에 대해 33.3%에서 최대 78.2%까지의 관세를 매긴다고 밝혔다. 이 광섬유는 일반 제품보다 차단파장을 높게 조정할 수 있어 해저 케이블이나 장거리 고속 통신망 구축에 주로 쓰인다.

상무부에 따르면 이번 조사는 중국 업체 ‘창페이 광섬유·케이블’의 요청으로 지난 3월부터 진행됐다. 중국은 이미 2011년부터 미국산 비분산형 단일모드 광섬유에 반덤핑 관세를 적용해왔으며, 2018년에는 기존 4.7∼18.6%였던 세율을 33.3∼78.2%로 크게 인상한 바 있다. 이번 특수 광섬유에 대한 관세율 역시 기존 비분산형 제품과 동일하다.

블룸버그통신은 이번 조치가 “도널드 트럼프 행정부가 중국의 반도체 제조 능력을 제약하기 위한 새로운 계획에 대응해 신속하게 내려진 것”이라고 분석했다. 네오 왕 에버코어ISI 중국 담당 수석 애널리스트는 “이번 결정은 미국이 미국 기술이 포함된 중국산 반도체에 대한 예외 조치를 철회한 데 대한 맞대응”이라며 “미국이 신뢰를 훼손하고 무역 협상 분위기를 해치는 행동을 자제하라는 신호”라고 평가했다.

앞서 미국은 대만 반도체 기업 TSMC의 중국 난징 공장에 부여했던 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’ 지위를 취소했다. 이 지위 덕분에 해당 공장은 미국의 대중 수출 통제를 피해 미국산 장비를 수입할 수 있었으나, 미국 당국이 이를 철회한 것이다.

또한 미국은 중국의 전승절(항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리) 80주년 열병식 직후인 3일(현지시간), 중국 화학업체 광저우 텅웨이와 대표 2명을 “합성 오피오이드 제조·판매 관여” 혐의로 제재했다. 합성 오피오이드는 ‘좀비 마약’으로 불리는 펜타닐의 원료다.

한편 미·중 양국은 세 차례의 관세 협상 끝에 서로 100%가 넘는 고율 관세를 각각 115%포인트씩 낮추기로 합의하며 ‘관세 휴전’을 이어가고 있으며, 해당 합의는 오는 11월까지 연장된 상태다.