‘중추신경계 신약’ 안착 일등공신 첫해 괄목성장, 미래동력 자신감 소아·청소년 환자에도 안전약제 연말 톱 3·우울증 처방 1위 기대

조현병 및 제1형 양극성 장애 우울증 치료제 ‘라투다정(성분명 루라시돈염산염·사진)’이 출시 1년 만에 빠르게 성장하면서 중추신경계(CNS) 분야가 부광약품의 ‘미래 성장동력’으로 안착하고 있다.

진입 장벽이 높기로 유명한 CNS 분야에 신약을 성공적으로 진출할 수 있었던 배경에는 대표 직속으로 출범한 CNS사업본부를 이끄는 ‘CNS 계열 약물 마케팅전문가’ 김경민 CNS사업본부장(상무)이 있다.

김 본부장은 중앙대 약대를 졸업하고 한국 릴리에서 조현병·양극성 장애 치료제 ‘자이프렉사’ 전략 영업, 한국오츠카에서도 조현병 치료제 ‘아빌리파이’ 아시아 마케팅을 담당한 이력이 있다. 김 본부장은 2023년 부광약품에 합류했다.

부광약품은 지난해 8월 1일, 새로운 성분으로는 국내에 14년 만에 항정신병약제 ‘라투다정’을 출시했다. 기존 항정신병약제와 유사한 효과를 가지면서 체중증가와 같은 대사 부작용이 적어, 장기 치료가 가능한 조현병 환자와 양극성 장애 환자에게 편리하게 처방할 수 있는 약이다.

라투다는 조현병 환자와 양극성 장애 환자의 ‘기분증상 조절(mood symptom control)’에 효과가 우수하고, 조현병 증상 중 음성증상 개선에 더욱 효과적이다.

김 본부장은 최근 서울 동작구 본사에서 진행된 헤럴드경제와 인터뷰에서 “일부 환자에서는 인지기능 개선 효과도 보였다”며 “특히 소아·청소년 환자에게는 적절한 치료제가 부족했는데, 라투다는 소아·청소년 환자에게도 효과적으로 사용할 수 있는 약제”라고 설명했다.

라투다는 미국에서 이미 10년 전에 출시해 특허 만료 전까지 2조원에 달하는 매출을 기록할 정도로 주목받았다. 특허 만료 후 제네릭 의약품(복제약)까지 나왔지만, 국내에서는 지난해에서야 출시됐다.

김 본부장은 “올해 라투다는 100억원 이상 매출을 목표로 하고 있다”며 “현재 1100개 이상의 병의원에서 라투다를 처방하고 있다”고 밝혔다. 국내 정신과 병의원 중 60% 이상이 라투다를 처방하고 있다는 뜻이다. 이 계열의 치료제가 100억원의 매출을 달성하는 첫 번째 기록이 될 것으로 자신했다.

부광약품은 올해 연말까지 라투다가 오리지널 경구용 항정신병약제 ‘톱 3(Top 3)’에 진입하고, 양극성 장애 우울증에선 처방 1위를 달성하겠다는 목표를 세웠다. 김 본부장은 “장기적으로 라투다의 추가 임상 및 주사제 제형 개발을 진행해, 라투다가 필요한 환자들에게 편리하고 안전하게 처방될 수 있도록 하겠다”며 “정신과 항정신병용제에서 1위가 될 수 있을 것”이라고 강조했다.

김 본부장의 노트북에는 ‘골든 트라이앵글(golden triangle)’ 스티커가 붙어있다. 라투다의 특징과 장점을 간략하게 설명할 수 있도록 고안한 심볼이다. 삼각형이 거꾸로 된 모양의 골든 트라이앵글은 우수한 조현병 치료 효과, 양극성장애 우울증상 개선, 낮은 대사부작용을 뜻한다.

김 본부장은 “정신과에서 라투다의 SOV(hare of voice)가 1위를 차지한 것은 노력의 산물”이라며 “골든 트라이앵글로 선생님들께 디테일을 설명했고, 그 결과 선생님들께서 라투다의 특장점을 빠르게 인지하고 환자들에게 처방할 수 있었다”고 말했다.

이어 “지속적으로 CNS 제품의 포트폴리오 구성을 위해 타 회사의 코(co)-마케팅도 고려하고 있다”며 “대한민국에서 최고의 CNS 제품 판매 조직이 돼 고객이 찾는 회사, 직원들이 들어오고 싶어하는 회사로 만들고자 한다”고 밝혔다.

최은지 기자