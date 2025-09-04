[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 이다인이 래퍼 MC몽을 공개 저격했다.

이다인은 4일 소셜미디어에 “1년도 넘은 사진을 굳이 지금 올리면서 시끄럽게 만드는 이유가 뭐지?”라는 글과 함께 전날 보도된 기사 캡처를 올렸다.

이어 지난해 7월 18일 오후 11시 17분에 촬영됐다는 사진의 상세 정보를 공개하며 “진짜 이해할 수 없다”고 불편한 심경을 드러냈다.

앞서 MC몽은 지난 3일 SNS에 “뱀(Bam)!!!”이라는 글과 함께 이승기·이다인 부부, 배우 이유비, 차가원 피아크그룹 회장과 찍은 사진을 게재했다.

이 장면이 공개되자 매체들은 MC몽과 이승기·이다인 부부의 친분을 조명했다. 하지만 이다인이 해당 사진이 1년 전 촬영된 것임을 밝히면서 의문이 제기됐다.

MC몽은 최근 원헌드레드 레이블 운영에서 물러나 유학 계획을 밝혔다.

그는 “극심한 우울증과 건강 문제로 음악 활동이 힘들었다”며 “내 건강과 발전을 위해 유학을 선택했다”고 전한 바 있다.

한편 이다인은 2023년 가수 이승기와 결혼했으며, 지난해 2월 딸을 출산했다.

이다인은 배우 견미리의 딸로, 친언니인 이유비도 배우로 활동 중이다.