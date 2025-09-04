[헤럴드경제=최원혁 기자] 러시아에서 한 아버지가 생일을 맞은 아들을 위해 한밤중 자신이 근무하는 워터파크에 무단 침입하는 일이 벌어졌다. 결국 적발 된 이 남성은 해고될 위기에 놓였지만 사연을 들은 사측은 그냥 넘어가기로 했다.

3일(현지시간) 데일리메일, 더선 등에 따르면 지난달 26일 오후 11시께 러시아 하바롭스크에 있는 워터파크 영업이 종료된 뒤 직원이 자신의 11세 아들을 데리고 수영장 안으로 몰래 들어갔다.

CCTV에는 두 사람이 물장구를 치고 워터슬라이드를 이용하는 등 즐거운 시간을 보내는 모습 등이 담겼다.

해당 직원은 “11번째 생일을 맞은 아들에게 최고의 선물을 주고 싶었다”고 무단침입한 이유를 설명했다.

이를 알게 된 워터파크 경영진은 직원을 해고하려 했으나 CCTV에 담긴 두 사람의 행복한 모습을 보고 해고 조치를 내리지 않았다.

워터파크 사장 크세니야 루덴코는 “마치 영화처럼 한 직원이 밤에 아들을 몰래 워터파크에 데려갔다”며 “처음에 해고를 고려했다”고 말했다.

하지만 그는 “아이에게 잊지 못할 순간을 선사하려는 인간적인 소망에서 비롯된 행동이었다”며 “우리도 처음에는 충격을 받았지만 곧 미소를 지었다”고 했다. 그러면서 “우리 모두 어린 시절 순수하게 즐거웠던 기억이 있지 않나. 아이들에게도 그런 순간을 만들어주길 바란다”며 “다만 더 적절한 방식이 필요하다”고 덧붙였다.

이번 사건을 계기로 사측은 내부 조사를 진행하며 운영상의 사각지대를 발견하고 보완했다.

한편 사건의 주인공인 11살 아들은 “아빠와 둘만의 시간을 보낼 수 있어서 기뻤다”며 “평생 기억할 생일”이었다고 말한 것으로 알려졌다.