[헤럴드경제=이명수 기자] 미국 소프트웨어 기업 ‘어도비’의 ‘포토샵에 한복 관련 오류가 발견돼 서경덕 성신여대 교수가 항의에 나섰다.

서 교수는 “최근 누리꾼들의 제보를 받아 알게 됐다”며 “어도비 본사가 운영하는 다양한 SNS 계정에 즉각 항의 메일을 보냈다”고 4일 밝혔다.

서 교수에 따르면 어도비 포토샵 생성형 이미지에 한복‘을 한국어와 영어로 검색하면 일본식 의상과 인물이 다수 노출되고 있다

서 교수는 “메일을 통해 이는 명백한 오류이니 개발자들은 어서 빨리 시정을 해야 한다고 촉구했다”며 “왜냐하면 전 세계 많은 네티즌들이 어도비 포토샵을 사용하는데 자칫 한복 디자인을 오해할 수 있기 때문”이라고 말했다.

이어 “세계인들이 한국 전통문화에 많은 관심을 두는 상황에서 우리의 전통 의상인 ‘한복’을 올바로 알리는 일은 굉장히 중요하기 때문”이라고 덧붙였다.

서 교수는 항의 메일에 한복 관련 영어 영상을 첨부했다.

서 교수는 “최근 중국에서는 ‘한복’을 자신들의 ‘한푸’에서 기원했다는 어처구니없는 주장을 계속해서 펼치고 있는 터라 반드시 바로 잡아야 할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “전 세계 곳곳에서 한복 오류를 발견하게 되면 제보해 달라”며 “최선을 다해 시정해 나가도록 하겠다”고 말했다.