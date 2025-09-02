[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 시민 참여형 영상 콘텐츠 발굴을 위해 오는 8일부터 10월 31일까지 2025 군포시 숏폼영상 공모전 ‘군포숏폼’을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 공모전은 군포를 홍보할 수 있는 자유 주제의 세로형 숏폼 영상을 대상으로 하며 군포에 관심 있는 전 국민과 등록외국인이라면 누구나 참여할 수 있다. 개인 또는 3인 이하의 팀 단위로 응모 가능하며, 출품은 1인(팀)당 1작품으로 제한된다.

심사를 거쳐 최종 선정된 작품은 오는 11월 21일 군포시청 홈페이지를 통해 발표될 예정이다. 시상은 12월 중 진행되며 총 8팀에게 시장 상장과 시상금이 수여된다. 수상 규모는 ▷최우수상 1팀 50만원 ▷우수상 3팀 각 30만원 ▷장려상 4팀 각 10만원으로 구성됐다. 또한 참가자 가운데 10팀을 추첨해 모바일 상품권도 제공한다.

군포시 관계자는 “짧고 강렬한 숏폼 영상은 다양한 세대가 함께 공감할 수 있는 효과적인 소통 수단”이라며 “시민이 직접 참여해 군포의 매력을 자유롭게 담아낼 수 있는 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.