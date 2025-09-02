부산상의 ‘부산지역 수출 제조기업과 내수 제조기업 성과 비교’ 발표

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산지역 수출 중심 제조기업이 내수 기업에 비해 높은 재무성과와 연구개발 역량을 보인다는 조사결과가 나왔다.

부산상공회의소(부산상의)가 2일 발표한 ‘부산지역 수출 제조기업과 내수 제조기업 성과 비교’에 따르면 수출 중심 기업은 평균 매출, 수익성 등 주요 지표에서 내수기업을 크게 앞섰다.

이번 조사는 2023년 기준 부산지역 제조업 외감법인 중 매출액 100억원 이상 기업 546개 사를 대상으로 이뤄진 것이다. 부산상의는 수출 비중이 30% 이상인 기업을 수출중심 기업으로, 수출 실적이 없거나 수출액 100만 달러 미만인 기업을 내수기업으로 설정해 비교 분석했다.

조사결과 업체당 평균 매출액은 수출중심 기업이 1129억원으로 445억원에 그친 내수기업의 2.5배에 달했으며, 업체당 영업이익도 94억원으로 내수기업(18억원)에 비해 5배 이상 많았다. 평균 영업이익률 역시 수출 중심 기업이 8.4%로, 내수기업(4.1%)보다 2배 이상 높았다.

업종별로 살펴보면 자동차부품·조선기자재·철강 등 지역의 주력 업종에서도 수출중심 기업의 수익성 측면에서의 우위는 뚜렷했다. 특히 자동차부품 업종의 경우 수출중심 기업의 매출이 1669억원으로 내수기업 598억원에 비해 2.8배 높았다. 영업이익은 수출중심 기업업이 11배 높아 이익률에서도 큰 차이를 보였다.

조선기자재도 수출중심기업은 807억원, 내수기업은 243억원의 매출을 각각 기록해 3.3배 차이를 보였지만 영업이익은 5.7배 차이가 났으며, 철강의 경우 매출은 1.9배 차이에 그쳤지만 영업이익에서는 그 차이가 3.3배에 달해 뚜렷한 우위를 보였다.

이에 대해 부산상의는 수출중심 기업들이 글로벌 시장 대응력과 고부가가치 제품 전략을 기반으로 매출 및 수익성 확대를 동시에 실현하고 있기 때문으로 풀이된다고 설명했다.

연구개발 부문에서도 관련 조직 보유 비중에서 수출중심 기업은 73.0%로 내수기업(53.7%)보다 20%P 가까이 높았고 업체당 연구개발비 역시 수출중심 기업(19억 원)이 내수기업(4억 원)에 비해 5배가량 많았다.

업종별로는 조선기자재와 철강 업종은 수출중심 기업이 기술 경쟁력 강화를 위한 투자에 적극적인 반면 내수기업은 생산성 중심의 투자를 선호하는 경향을 보였다. 다만 자동차부품의 경우 내수기업의 연구개발 조직 보유 비중이 수출 중심 기업보다 높았다. 이는 완성차 업체 대응을 위한 기술개발 역량이 일정 수준 형성되어 있기 때문으로 분석된다.