EDENA Group의 인도네시아 법인 PT Edena Capital Nusantara가 정보보안 국제표준 ISO/IEC 27001:2022와 품질경영시스템 ISO 9001:2015 인증을 동시에 획득했다고 27일 밝혔다.

ISO 27001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 정보보안 관리체계 인증으로, 조직적·인적·물리적·기술적 통제 등 4개 분야 93개 항목에 대한 심사를 통과해야 한다. ISO 9001은 고객 만족과 지속적 개선을 위한 품질경영시스템으로 7개 원칙 21개 요구사항을 충족해야 획득할 수 있다.

PT Edena Capital Nusantara는 미국 인증기관 AMERICO QUALITY STANDARDS REGISTECH로부터 블록체인 기술 개발 및 전자상거래 애플리케이션 분야에서 두 인증을 모두 획득했다. ISO 27001은 인증번호 AMER31623으로, ISO 9001은 AMER31831로 발행됐으며, 모두 2026년 8월까지 유효하다.

이번 이중 인증은 9월 5일 예정된 인도네시아 최대 거래소 Indodax 상장과 맞물려 있다. Indodax는 270만 활성 사용자와 일일 거래량 5천만 달러를 보유한 인도네시아 1위 거래소다. 바이낸스 계열 Tokocrypto 상장도 3분기 중 확정돼 준비가 진행 중이다.

회사는 올해 4분기 인도네시아에서 Digital Financial Asset Exchange 런칭을 준비하고 있다. 이 거래소는 탄소배출권을 시작으로 다양한 실물자산을 토큰화해 거래하며, 24시간 연중무휴 운영될 예정이다. 기존 시스템 대비 90% 낮은 수수료와 최소 10달러부터 투자 가능한 것이 특징이다.

EDENA Group은 창립 3년 만에 사업권을 6개국에서 70개국으로 확대한 아세안 최고속 성장 기업이다. 최근 이집트 전 총리 Ibrahim Mahlab과 59시간 만에 합작법인 계약을 체결해 중동·아프리카 70개국 사업권을 확보했으며, 말레이시아, 인도, 홍콩으로도 사업을 확장하고 있다.

조성훈 EDENA 공동대표는 “ISO 27001과 9001 이중 인증은 EDENA가 보안과 서비스 품질 모든 면에서 국제 표준을 충족했다는 공식적인 인정”이라며 “4분기 거래소 런칭을 통해 인도네시아를 아시아 디지털 자산 거래의 허브로 만들겠다”고 말했다.

EDENA 측은 “연내 개인정보보호 국제표준인 ISO 27701 인증도 추가로 추진할 계획”이라며 “3중 인증 체계를 통해 투자자 보호를 더욱 강화할 것”이라고 밝혔다.