[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’를 맞아 오는 17일 서울 광화문광장에서 대규모 관광 홍보 축제 ‘와우! 씨엔 페스타(WOW! CN FESTA)’를 개최한다고 2일 밝혔다.

이날 행사는 내년까지 관광객 5000만명 유치를 목표로 추진 중인 전국 단위 홍보 전략의 일환으로 서울 시민과 외국인 관광객에게 도내 다양한 관광 자원을 직접 체험할 기회를 주고 수도권 중심의 관광 수요를 도내로 유도키 위해 기획했다.

우선 광화문광장에선 도내 15개 시군이 지역별 대표 관광지와 지역 축제, 특산물, 관광 캐릭터 등을 소개하는 관광 홍보관 및 주제별 체험관을 운영한다.

또 ‘씨엔(CN)마블’, ‘충남 프리미엄 투어’ 등 맞춤형 체험 프로그램을 통해 충남 여행의 즐거움을 미리 경험하는 시간을 마련하며, 사계절 내내 펼쳐지는 다채로운 지역 축제도 집중적으로 홍보한다.

광장 중앙에선 충남관광의 새로운 성장동력이 될 ‘2026 태안국제원예치유박람회’, ‘2027 논산세계딸기산업엑스포’, ‘2027 충청권 하계세계대학경기대회’, ‘2027 섬비엔날레’ 등 대규모 국제 행사 홍보 구역을 운영한다.

이와 함께 ‘보부상, 충남에서 한양까지’를 주제로 한 보부상 행렬과 전통 공연도 펼쳐 전통과 현대가 어우러진 볼거리를 선사한다.

충남공예협동조합이 참여해 지역을 대표하는 공예품을 전시·판매하며, 충남농촌체험휴양마을협의회는 농촌이 가진 따뜻한 정취와 체험 콘텐츠를 소개하고 관람객과 소통할 예정이다.

아울러 충남 방문의 해 홍보대사인 가수 박민수, 정예원의 무대와 청양군 관광 캐릭터 ‘청양이’의 장기자랑, 한국케이팝(K-POP)고등학교 학생들의 퍼포먼스 등 식전 공연으로 분위기를 끌어올리고, 개막식을 열어 이번 축제를 기념하는 세리머니를 통해 충남 방문의 해를 널리 알릴 계획이다.

개막식 이후에는 ‘스테이지 더블유 포 충남(STAGE W for Chungnam)’ 콘서트를 진행한다.

이번 콘서트에는 온유, 폴킴, 에스에프9(SF9), 원어스(ONEUS), 스테이씨(STAYC), 리센느(RESCENE), 유니스(UNIS), 아홉(AHOF) 등 국내외 팬층이 두터운 케이팝(K-POP) 가수들이 대거 출연해 광화문광장을 뜨거운 음악 축제로 물들일 예정이다.

도 관계자는 “이번 축제에는 국내 굴지의 여행업계 관계자들도 참석할 예정으로, 지역 관광산업 발전과 관계망을 형성하는 장으로서 큰 의미가 있다”며 “서울 시민과 외국인 관광객에게 우리 도의 매력을 적극 알리고 충남관광 활성화 및 관광객 유입을 촉진할 것”이라고 말했다.