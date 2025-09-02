13일 오후 1시 30분 구청 신청사에서 열려 … ▲개막식 ▲복지골든벨 ▲그리기대회 ▲체험부스 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 제26회 사회복지의 날(9/7)을 기념해 오는 13일 구청 신청사에서 ‘2025 동작복지희망축제’를 개최한다.

이번 행사는 ‘복지는 동작처럼!’을 캐치프레이즈로 구민들에게 희망을 전하고, 지역 사회복지기관 간에 교류와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 구는 지난 7월 문을 연 구청 신청사의 다양한 공간을 폭넓게 활용해, 주민들이 직접 참여하고 함께 만드는 참여와 화합의 장으로 꾸밀 방침이다.

축제는 당일 오후 1시 30분 4층 대강당에서 상도은빛복지관 ‘은빛소리합창단’의 식전 공연으로 막을 올린다.

이어 1부 ‘사회복지의 날 기념식’이 △개회 선언 △영상 공모전 수상작 상영 △사회복지 유공자 표창 수여 순으로 진행된다.

2부 ‘힐링토크콘서트’에서는 방송인 김태균이 복지시설 종사자를 격려하며 소통하는 시간을 가진다.

이와 함께 4층 소회의실에서 구민 60여 명을 대상으로 ‘복지 골든벨’이 열린다. 3층 야외 정원에서는 어린이 80여 명이 ‘복지는 동작처럼!’을 주제로 그림그리기 대회를 펼친다.

또 세대·다문화 등을 아우르는 유용한 복지 정보를 얻고 관련 사업을 체험할 수 있는 실내외 부스가 40여 개 운영된다. 버스킹, 버블쇼, 인생네컷, 게임존을 비롯해 동 지역사회보장협의체와 함께하는 플리마켓 등 즐길거리도 풍성하게 준비된다.

구는 행사 당일 운영본부를 설치하고 안전관리요원을 배치해 질서 유지와 안전사고 예방에 힘쓸 계획이다.

박일하 동작구청장은 “모든 세대가 즐길 수 있는 복지 축제에 많은 구민들이 함께해 복지의 의미를 되새기고 소통하시길 바란다”며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 복지정책을 적극 발굴해 나가겠다”고 말했다.