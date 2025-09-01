국회 정무위 與 의원들-정부 1일 당정협의 “결론 난 건 없어…국정위 안 어느 정도 공감”

[헤럴드경제=안대용 기자] 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들과 정부가 1일 금융위원회 해체를 포함한 경제부처 조직 개편안을 논의했다.

정무위 여당 간사인 강준현 민주당 의원은 이날 당정협의 후 기자들과 만나 “결론이 난 건 없다”면서 “다만 국정기획위원회에서 여러 차례 논의해서 나온 안에 대해 어느 정도 공감했다”고 밝혔다.

강 의원은 “금융위원회가 정무위 소관이라 정부와 대통령실에서 정무위원 의견을 듣고자 온 자리”라고 설명했다. 이어 “그래서 시간이 오래 걸렸고 결론이 난 건 없다”며 “내부적으로 하나 하나 가다 보면 보완할 사항이 있었다”고 했다.

이날 당정협의에선 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)을 재배치하는지, 금융감독원에서 금융소비자보호처를 분리해 금융소비자보호원을 신설할 경우 역할·기능 분담 등에 대해 논의가 있던 것으로 전해졌다.

강 의원은 “오늘 1~2시간 말해서 정리될 내용은 아닌 것 같고 법안이 성안이 되고 (이후) 정무위 심사과정 있지 않겠나”라며 “이 안이 국회에서 통과되려면 공론 절차가 필요하지 않겠나. 여야 합의가 필요하고, 절차가 많이 있어야 할 것 같다”고 했다.

민주당은 오는 25일 국회 본회의에서 검찰개혁 관련 내용 등을 포함한 정부조직법 개정안을 처리하겠다는 방침이다. 이와 관련해 “이번 정기국회에서 금융위 관련해 정부조직법 통과를 계획하는지” 질문하자 강 의원은 “계획에 맞춰 해보려고 노력하는 것”이라고 답했다.