10월 12일 까지 일반 숏폼’· ‘AI생섯 숏폼’ 2개 부문 나눠

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립등대박물관(관장 김영진)은 1일부터 10월 12일 까지 숏폼(short-form) 영상 제작 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

관람객이 직접 참여하는 디지털 콘텐츠 제작을 활성화하기 위해 서다.

행사는 ‘일반 숏폼’과 ‘AI생섯 숏폼’ 2개 부문으로 나눠 진행된다.

‘일반 숏폼’ 부문은 박물관 방문·체험 장면을 주제로, ‘AI 생성 숏폼’ 부문은 ‘등대’를 소재로 한 자유 형식으로 15초~1분 이내 영상으로 응모할 수 있다.

참여 확대를 위해 2025년 1월 1일 이후 업로드된 기존 영상도 출품이 가능하다.

참가 방법은 주제에 맞는 숏폼 영상을 제작해 개인 SNS에 올린 뒤, 필수 해시태그(#국립등대박물관 #한국항로표지기술원)를 입력하고 박물관 SNS 계정을 태그하면 된다.

이후 온라인 신청서를 제출하면 접수가 완료된다.

접수된 작품은 내부 심사(70%)와 조회수·좋아요 수 등 온라인 호응도(30%)를 합산해 심사한다.

부문별 2명(총 4명)을 선정해 각 국민관광상품권 50만원권 1매를 수여한다.

수상작은 오는 10월 20일 발표될 예정이다.

제출된 수상작은 박물관의 홍보 및 교육 자료로 활용될 예정이다.

김영진 관장은 “이번 숏폼 영상 제작 이벤트를 통해 등대의 가치와 중요성을 널리 알리고, 누구나 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 문화 향유의 계기가 되기를 바란다”고 말했다.