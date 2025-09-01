[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 김준호·김지민 커플이 남다른 신혼 근황을 전했다.

1일 오후 10시 방송하는 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 한 달 차 신혼을 즐기고 있는 김지민♥김준호의 2세 계획이 공개된다.

이른 아침 신혼집에서 홀로 아침 준비 중인 김준호는 “지민이랑 11월30일까지 파티하기로 했다. 서로 잔소리하지 말고 술이고, 골프고 신혼을 즐기기로 했다”며 자유분방한 신혼 계획을 전했다.

날짜가 11월30일인 이유는 김지민의 생일이기 때문이다. 둘은 아내 김지민의 생일까지는 신혼을 만끽하기로 서로 합의했다.

이어 김준호는 “대신 딱 11월30일에 제가 술, 담배를 멈추기로 했다. 아이를 갖기 위해서. 지민이도 술을 절대 안 먹기로 했다”며 2세를 위해 준비에 돌입한다고 예고했다.

김준호는 또한 “지민이는 인공적인 것보다 자연적으로 (원하고 있어서)… 저도 약간 운동도 하고 있다”고 2세 계획을 전했다.

이어 그는 기대감이 가득한 목소리로 “운명적으로 생기면 어쩔 수 없는 거고…”라고 덧붙였다