대학교 채용설명회 개최 김남구 한국금융지주회장, 김성환 한투증권 사장 참석

[헤럴드경제=유동현 기자] 한국투자증권은 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 1일 밝혔다.

모집 부문은 ▷프라이빗뱅커(PB)▷기업금융(IB)▷프로젝트파이낸싱(PF)▷운용▷홀세일▷퇴직연금▷리서치▷경영관리▷리스크관리▷IT/디지털 등 전 사업 부문이다.

지원 자격은 대학 학사 이상 기졸업자 또는 2026년 2월 졸업 예정자다. 지원서류는 오는 10월 1일 오후 5시까지 한국투자증권 채용포털에서 접수한다. 이후 직무역량평가와 세 차례의 면접, 채용 검진을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

김남구 한국금융지주 회장은 올해로 23년째 채용설명회를 통해 학생들과 직접 만난다. 오는 16일 서울대, 23일 고려대를 각각 찾는다. 금융권에서 오너 회장이 신입사원 채용을 위해 대학교 연단에 직접 서는 일은 이례적이다. 김성환 한국투자증권 사장 역시 오는 9일 연세대, 18일 한양대 채용설명회를 통해 학생들과 소통할 예정이다.

채용설명회는 해당 학교 재학생뿐만 아니라 타 대학 학생도 누구나 참석할 수 있다. 사전 신청자의 경우 직무 담당자와 1대1 상담이 가능한 ‘잡 톡(Job Talk)’, 채용 담당자가 진행하는 채용 특강 세션에도 참여할 수 있다. 설명회 참석자가 입사 지원할 경우 서류 전형에 가점을 부여한다.