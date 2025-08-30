[헤럴드경제=나은정 기자] 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 소셜미디어(SNS)에 ‘서울 거주 경제적 상층일수록 극우 청년일 확률 높다’는 제목의 기사를 공유해 또다시 논란을 불러 일으켰다.

앞서 ‘2030 남성 극우론’을 주장해 논란을 빚은 조 원장은 이날 자신의 페이스북에 별다른 코멘트 없이 서울에 거주하는 부유층 청년일수록 극우 확률이 높다는 내용의 기사를 올렸다.

조 원장은 지난 22일 한 언론과의 인터뷰에서도 자신의 사면 및 복권에 대해 2030 세대에서 특히 반대 의견이 높게 나오는 데 대해 “앞으로도 요청하시면 또 사과할 생각”이라면서도 “2030 남성이 70대와 비슷한 성향, 이른바 극우 성향을 보인다”고 말한 바 있다.

이를 두고 자녀 입시 비리 문제 등에 대한 20·30세대에서의 비판을 엉뚱하게 2030 남성의 극우화 논리로 곡해하고 있다는 비판이 터져나왔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 조 원장의 SNS 글에 대해 “‘서울 거주 경제적 상층 청년’이 극우라면 자신의 딸인 조민 씨도 극우인가”라며 “자신에게 비판적이라는 이유로 2030 남성을 극우로 낙인찍고, 세대·젠더 갈등을 정치적 자산으로 삼고 있다”고 비판했다.

그는 “지방선거를 앞두고 관심을 끌고 싶은 조급함은 알겠지만, 언행에도 정도가 있다”며 “조 원장이 적어도 책임 있는 정치인이라면, 2030 세대가 유독 자신의 사면에 비판적인 이유를 되돌아보고 자숙과 성찰하는 모습부터 보이기 바란다”고 촉구했다.