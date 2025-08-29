[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 대통령이 한미 정상회담 성과 설명을 위해 여야 지도부와의 회동을 추진하는 데 대해 “이번에는 그런 형식의 만남이라도, 언제쯤 다시 시간을 정해 제1야당 대표와 만날 것인지에 대한 입장을 밝혀야 한다”고 했다.

장 대표는 이날 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 국회의원 연찬회가 끝난 후 기자들과 만난 자리에서 “많이 양보해서 여야 지도부와 대통령이 만나 한미 정상회담에 대한 성과를 얘기할 수는 있지만 그 이후 대통령과 제1야당 대표가 따로 시간을 갖고 국민 삶에 대해 진지한 얘기를 할 수 있는 시간이 있어야 한다”며 이같이 말했다.

추후 이 대통령과의 단독 회담이 보장된다면 일단 여당 대표와 함께 이 대통령과 만날 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

장 대표는 “정상회담에서 어떤 성과가 있었는지는 합의문을 공개하거나 팩트 시트를 국민께 공개한다면 굳이 성과를 설명하지 않아도 된다”며 “그것이 가장 확실한 방법이고 국민을 설득하고 안심시킬 수 있는 가장 좋은 방법”이라고 했다.

그러면서 “정상회담 성과를 설명하기 위해 제1야당 대표를 여당 대표와 함께 부르는 것은 이 어려운 시기에 국민 삶을 함께 살피자는 의도는 아니라고 생각한다”고 덧붙였다.