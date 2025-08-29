송언석 원내대표 “불참까진 아니란 의견 좀 더 많아” “참석 전제로 ‘어떻게 행동할 것인가’는 별도 공지”

[헤럴드경제=안대용 기자] 국민의힘이 다음 달 1일 정기국회 개원식에 참석하기로 했다. 더불어민주당 반대로 국민의힘 추천 인권위원 선출이 부결된 후 국회 일정 보이콧을 선언하면서, 정기국회 개원식 불참도 검토했으나 참석하는 쪽으로 결론을 냈다.

송언석 국민의힘 원내대표는 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 국민의힘 국회의원 연찬회에서 “개원식을 불참하는 것까지 포함해 많은 의원들이 의견을 주셨는데 간밤 여러 의견을 모아보니 불참까지는 아니다라는 의견이 좀 더 많았다”고 밝혔다.

송 원내대표는 “일단 다들 참석하는 것을 전제로 하되, 복장과 그날 상황에 맞춰 우리가 어떻게 행동할 것이다 하는 부분은 별도로 알려드리도록 하겠다”고 했다.

우원식 국회의장이 개원식에서 한복 착용을 제안한 부분에 대해 여야 원내대표 모두 동의하기 어렵다는 뜻을 전했다고 송 원내대표는 전했다.

송 원내대표는 “대신 의장, 부의장해서 세 분의 의장단에서 대표로 한복을 입으면 한복의 아름다움과 품위를 세계에 알리는 계기가 될 것이라고 제안드렸다”고 했다.

또 송 원내대표는 “국회 예산결산특별위원회가 진행 중에 있는 것으로 알고 있다. 정책질의를 했고 다음 주 다시 진행될 상황인데 예결위 위원님 중심으로 강력하게 싸워달라”고 요청했다.

이어 “오랫동안 예결위에서 중요한 정책과제, 정치적 행위에 대해 서로 투쟁하는 장이 돼 왔다”며 “좀 강하게 투쟁해달라”고 했다.

그러면서 “교육부 장관, 여성가족부 장관 후보자 청문회가 다음 주에 있는데 청문회 좀 확실하게 보여주기 바란다”고 당부했다.

송 원내대표는 “의원님들 활동 과정을 평가하고 그것이 다음 선거 때 공천 자료로 활용되는 시스템이 구축되면 좋겠다는 얘기들이 수차례 있어 왔다”며 “지금 현재 그 과정이 진행 중이라고 생각하면 될 것 같다”고 했다.

이어 “의원총회라든지 당 활동 참석하는 분들 명단을 꼬박꼬박 정리하고 공지하고 있다는 걸 아실 것”이라며 “원내행정국을 중심으로 어떻게 하면 의원님들 당 활동과 의정활동을 정리해 체계적으로 점수화해서 이것을 평가에 반영할 수 있는지 방안을 연구·검토하는 단계”라고 했다. 그러면서 “당 혁신방안 일환으로 당헌·당규 개정까지 포함해 진행 중에 있다 말씀드린다”고 덧붙였다.

송 원내대표는 “아침에 보니 민주당 연찬회 결과로 발표된 내용 중에 내란특별재판부 설치하겠다는 내용이 있었다”며 “소위 특검이라는 것 자체가 검찰을 무력화시키는 제도인데 이제는 특검을 두는 것도 모자라 아예 사법부, 재판을 완전히 무력화하는 특별재판부를 만들겠다고 한다”고 지적했다.

이어 “인민재판을 하겠단 얘기”라며 “이런 무지막지한 일을 국회 의석이 많다고 할 수 있다는 사고방식 자체가 독재”라고 했다.