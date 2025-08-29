- 초·중·고교 도보 이용 안심통학권 갖춘 아파트에 실수요 중심 수요 유입 꾸준

- 청약 흥행과 시세 상승 계속되며 인기 지속

주택시장에서 초·중·고교가 도보 거리에 위치해 안심통학권을 갖춘 아파트의 인기가 계속되고 있다. 특히 자녀의 교육 환경을 최우선으로 고려하는 3040 세대를 중심으로, 실수요자의 1순위 선택지로 자리 잡는 모습이다.

3040 세대의 부동산 시장 영향력은 상당하다. 한국부동산원의 올해 상반기 전국 아파트 매매거래 현황에 따르면, 총 거래량은 28만 1,537건이며 이 중 3040 세대의 매입자 수를 합산하면 15만 1,002건으로 전체의 53.6%를 차지한다. 월별 거래량도 꾸준히 높게 유지돼, 3040 세대의 수요가 지속적으로 증가하는 추세임을 확인할 수 있다.

이들은 안전한 통학 환경과 쾌적한 주거 여건을 동시에 충족하는 단지를 선호하는 경향이 두드러진다. 이는 청약 경쟁률과 시세 상승에서 명확히 드러난다.

실제로 지난 5월 경기도 화성시에서 분양한 ‘동탄 꿈의숲 자연앤데시앙’은 세정초등학교와 세정중학교를 도보로 통학할 수 있고, 인근에는 고등학교 부지도 예정된 안심통학권이 주목받으며 1순위 청약 경쟁률 평균 37.88대 1을 기록했다.

이는 지방 역시 마찬가지다. 지난 1월 공급된 전주 ‘더샵 라비온드’는 전주동초, 풍남초, 신일중, 전주고 등을 도보로 통학할 수 있다는 점에서 인기를 끌며 평균 26.1대 1의 경쟁률로 1순위를 마감했다.

안심통학권을 갖춘 아파트는 가격 상승률도 높게 나타난다. 대표적으로 판교신도시에서는 보평초·충·고교를 모두 걸어서 이용 가능한 분당구 삼평동 ‘봇들마을9단지 금호어울림’이 KB부동산 기준 전용 101A㎡ 일반평균매매가가 2018년 12월 20억 원에서 2020년 8월 22억 7,500만 원으로 올라, 13.7% 상승했다. 같은 기간 분당구 평균 상승률 12.7%를 웃도는 수치다.

부동산 전문가들은 “안심통학권을 갖춘 단지는 유해시설 제한, 안정적인 통학로 확보, 교육환경 강화 등 복합적인 강점으로 실거주 수요가 탄탄하다”며 “청약시장에서 실수요 중심 경쟁이 치열해지면서 선호는 앞으로도 확대될 것으로 전망한다”고 말했다.

이러한 시장 흐름 속에서 인천에서는 9월 공급 예정인 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 초·중·고교를 걸어서 통학하는 안심통학권 새 아파트로 3040 수요자들의 높은 관심을 받고 있다.

㈜BS한양이 인천 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 선보이는 이 단지는 인천용학초를 바로 앞에 둔 입지를 자랑한다. 또한 용현남초, 용현중, 용현여중, 인항고 등도 걸어서 통학할 수 있고, 인하대학교도 도보권 내 자리해 평생교육까지 가능한 교육환경으로 실거주 만족도가 높을 것으로 기대된다.

여기에 단지는 수인분당선 인하대역이 도보권에 위치한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖춘 점도 눈에 띈다. 또 인근에 위치한 송도역에는 인천발KTX가 2026년 개통이 예정돼 있으며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 더불어 현재 추진 중인 GTX-B 청학역(계획)까지 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 특히 인하대역 일대에 이미 완성된 인프라를 누릴 수 있다. 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있으며, 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

이와 함께 단지는 서울과 인천, 김포 등 수도권 주요 지역에 랜드마크를 공급해 온 수자인의 브랜드 프리미엄도 기대를 모은다. 인하대역 수자인 로이센트는 전국에 약 23만호를 공급한 BS한양의 주택 브랜드 ‘수자인(SUJAIN)’ 20주년 기념작으로, 랜드마크동 커튼월룩 적용과 전 세대 선호도 높은 판상형 4Bay 구조(일반분양 기준) 등 특화설계를 적용해 상품성을 강화했다.

한편, 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대)의 초고층 대단지로 랜드마크 가치가 높을 것으로 기대된다.

현재는 관심고객등록 이벤트를 진행 중으로, 홈페이지를 통해 관심고객등록을 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 100명을 선정 스타벅스 아메리카노를 증정하고 있다. 또한 호갱노노 사이트에 단지에 대한 게시글이나 댓글을 작성 후 캡처본을 홈페이지에 업로드 한 고객을 대상으로는 매주 추첨을 통해 30명을 선정 베스킨라빈스 파인트를 증정하는 호갱노노 댓글 인증 이벤트도 동시에 진행 중이다.

단지의 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동에 공사 중이며, 9월 중 오픈 예정이다. 현재는 미추홀구 학익동(홈플러스 인하점 인근)에 홍보관을 운영하고 있어 방문상담이 가능하며, 전화문의 및 홈페이지 방문을 통해서도 관련 정보를 확인할 수 있다.