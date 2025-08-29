28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터 케이-콘텐츠 세계화 교류의 장 마련

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 28일 김대중컨벤션센터에서 국내 최대 문화콘텐츠 전문 전시회인 ‘2025 광주 에이스 페어(ACE Fair; Asia Content & Entertainment Fair in Gwangju)’를 개막했다. 전시는 오는 31일까지 4일간 진행된다.

올해로 20주년을 맞이한 에이스 페어는 ‘패러다임을 넘어, 광주로의 초대’를 주제로 열린다.

방송·인터넷동영상서비스(OTT), 애니메이션, 게임, 증강현실(XR), 인공지능(AI) 등 케이(K)-콘텐츠 전 분야를 망라한 전시와 함께 ▷투자유치 교류행사(밋업) ▷국제 학술회의 ▷청소년 인공지능(AI) 콘텐츠 경진대회 등 신규 프로그램을 통해 미래 콘텐츠 산업의 비전을 제시한다.

개막식은 개막 선언과 환영사, 오프닝 영상, 개막 퍼포먼스, 광주 대표기업 성공사례 공유, 주요 부스 참관 순으로 진행됐다. 행사에는 강기정 광주시장을 비롯해 국내외 콘텐츠 기업, 주요 기관 관계자 등 50여 명이 참석해 20주년의 의미를 더했다.

이번 전시에는 33개국 400개 기업이 참가했다. 스튜디오버튼, 울트라그린, 핑고엔터테인먼트, 아이스크림스튜디오 등 지역기업 50여곳과 함께 CJ ENM, SK브로드밴드, SAMG엔터테인먼트(‘캐치! 티니핑’ 제작사), 중국 CCTV 애니메이션, 인도 버추얼소프트(VirtualSoft) 이 세계적 기업들이 참여했다.

또, 해외 바이어 150명을 포함한 200명의 국내외 바이어가 광주를 찾았다. 참가 기업들은 카카오, KBS미디어, SBS미디어넷, 브라질 글로보(Globo), 멕시코 이마헨 텔레비시온(Imagen Televisión) 등 글로벌 주요 기업과 1대 1 비즈니스 매칭 상담을 통해 실질적인 성과 창출에 나선다.

특히 올해 신설된 ‘에이스 페어 투자유치 교류행사(밋업)’에는 국내 12개사가 참여해 콘텐츠 창업 초기 기업(스타트업)의 세계 진출 기회를 확장한다.

전시장 곳곳에서는 시민과 관광객을 위한 프로그램도 운영된다. ▷20주년 주제관 ▷증강현실(XR) 체험관 ▷삽화 박람회(일러스트레이션 페어) ▷웹툰·일러스트 강연 ▷창작자(크리에이터) 유튜버 세미나 ▷분장놀이(코스프레) 경연대회 ▷팬상품(굿즈) 시장 등이 열리며, ‘비어페스트 광주’, ‘광주 블레저 투어’ 등 축제형 행사도 함께 마련됐다.

강기정 광주시장은 “20주년을 맞은 에이스페어는 단순한 전시회를 넘어 광주만의 독창적인 문화 기반과 첨단기술이 결합한 융복합 콘텐츠 플랫폼으로 자리매김했다”며 “앞으로도 광주가 케이(K)-콘텐츠 세계화를 선도하는 아시아 대표 허브로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.