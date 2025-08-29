대상 상금 500만원…‘제7회 천만송이 천일홍 축제’에서 최종 경연

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시(시장 강수현)가 9월 열리는 ‘제7회 천만송이 천일홍 축제’와 연계해 ‘제2회 양주 전국 버스킹 챔피언십’에 참가할 예술인을 공개 모집한다.

모집 대상은 음악을 기반으로 한 공연팀으로, 총 30팀을 선발한다. 지원 자격은 전국 누구나 가능하며, 참가 신청은 9월 4일까지 받는다.

예선은 영상 심사를 통해 진행하며, 선정된 30팀은 9월 12일부터 17일까지 나리농원 특설무대에서 본선 경연을 펼친다. 이후 온라인 투표와 심사를 거쳐 최종 6팀이 결선에 오르게 되며, 이들은 9월 27일 천일홍 축제 메인무대에서 최종 경연을 진행한다.

본선 참가팀에는 50만원의 참가비가 지급되고, 결선 진출 6팀에는 총 1350만원의 상금이 수여된다. 대상팀에게는 500만원이 주어진다.

참가 신청은 네이버폼을 통해 신청서를 작성하고, 5분 이내 라이브 공연 영상을 이메일로 제출하면 된다. 자세한 일정과 세부 사항은 양주시청 누리집 ‘양주소식’에서 확인할 수 있다.

한편 ‘제7회 양주 천만송이 천일홍 축제’는 9월 26일부터 28일까지 3일간 열린다. 개막일인 26일에는 플라워 퍼레이드와 개막식·주제공연이 진행되며, 27일부터 28일까지 버스킹 챔피언십 결선·플라워 패션쇼·천일홍 퀴즈대회·힐링콘서트 등 다양한 행사와 공연이 펼쳐질 예정이다.