2Q 매출 3777억원·영업익 413억원

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 올해 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 30.7% 증가한 3777억원이라고 28일 공시했다.

같은 기간 영업이익은 413억원으로 22.6% 늘었다. 2분기 당기순이익은 408억원으로 전년 동기 대비 5배 이상(462.8%) 증가했다. 무신사의 2분기 실적 중 역대 최고치다.

무신사의 올해 상반기 연결 기준 매출은 6705억원으로 전년 동기 대비 22.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 589억원으로 23% 늘었다. 상반기 당기순이익은 372억원을 달성했다. 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하는 회계정책 변경의 영향을 받았다.

무신사는 “현금 흐름 유출 없이 재무제표상 약 400억원 규모의 이자 비용이 반영됐다”며 “해당 영향을 제외하면 올해 상반기 당기순이익은 800억원에 달한다”고 설명했다.

무신사는 2분기 전반적인 소비 침체 상황에서도 패션·뷰티·라이프스타일 등이 고르게 성장했다고 분석했다. 지난 6월 잇달아 열린 29CM의 ‘이구위크’와 무신사의 ‘무진장 여름 블랙프라이데이’ 프로모션 행사의 판매액은 3400억원을 웃돌았다.

무신사 스탠다드 트리플 스트리트 송도점(4월), 무신사 스탠다드 갤러리아 타임월드점(5월), 무신사 스탠다드 신세계 프리미엄아울렛 시흥점(6월), 이구홈 성수(6월) 등 신규 매장도 열었다. 상반기에만 9개의 오프라인 스토어가 생겼다. 상반기 오프라인 매장의 판매액은 1000억원을 넘겼다.

무신사는 하반기에도 플랫폼 경쟁력을 강화하고, 온라인 거점을 확대할 계획이다. 이달 초에는 서울 강남에 130여개 패션 브랜드가 입점한 편집숍 ‘무신사 스토어 강남’을 선보였다. 연말과 내년 초에는 서울 용산, 성수에 대형 편집숍 ‘무신사 메가스토어’를 연다.

해외 공략에도 속도를 낸다. 최근에는 중국 최대 스포츠웨어 그룹인 안타 스포츠와 합작법인(JV) 설립을 마무리했다. 공식 명칭은 ‘무신사상해 상무유한책임공사(MUSINSA SHANGHAI)’다. 당국의 최종 거래 승인 절차는 3분기 내 마무리될 예정이다.

박준모 무신사 대표는 “지난 4월 비상경영에 돌입한 이후 조직 전반의 비효율을 제거하고, 온오프라인에서 경쟁력을 키웠다”며 “하반기에도 예정된 투자를 차질 없이 진행하는 동시에 시장 상황에 유연하게 대응할 것”이라고 말했다.